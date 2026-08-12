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Familiares de Martín, niño de 11 años desaparecido, piden no detener labores de búsqueda

Según el reporte, son aproximadamente 21 las personas que permanecen desaparecidas en el mismo lugar donde se encuentra Martín.

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
08:57 p. m.
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La familia de Martín, un niño de 11 años desaparecido, mantiene la esperanza de encontrarlo con vida y solicitó que no se detengan las labores de búsqueda en la zona del incidente.

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Familiares de Martín, menor desaparecido, piden continuar con su búsqueda

Actualmente, los organismos de socorro continúan trabajando en el sector de Guadalupe de Cali mientras los familiares hacen un llamado urgente a las autoridades para recibir más apoyo.

Según el reporte, son aproximadamente 21 las personas que permanecen desaparecidas y están identificadas en el centro de acopio establecido para coordinar las operaciones de rescate.

“Todos los minutos cuentan, ahí está toda mi vida y la vida de mucha gente. Es un promedio de 21 personas que no han aparecido, que están identificadas en el centro de acopio”, manifestó entre lágrimas Valeria Vivas, familiar de algunos de los desaparecidos.

La mujer realizó un llamado urgente a diferentes niveles de gobierno: "Cualquier ayuda que nos puedan hacer, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Presidencia, por favor, ayúdennos, estoy desesperada, por favor, ayúdennos”.

En el punto donde se desarrollan las operaciones de búsqueda, únicamente permanecen los expertos de los organismos de socorro, quienes ocasionalmente solicitan el apoyo de voluntarios que se han mantenido en el lugar.

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Las autoridades han restringido el acceso a la zona de operaciones para permitir que los especialistas trabajen con mayor efectividad.

Equipos de socorro y voluntarios continúan la búsqueda de desaparecidos en Cali

Los voluntarios que aún se encuentran en las inmediaciones están siendo llamados de manera intermitente por los equipos profesionales para colaborar en tareas específicas, mientras se mantiene la coordinación entre diferentes entidades para optimizar los esfuerzos de rescate.

Las familias afectadas insisten en que cada minuto es crucial para encontrar con vida a sus seres queridos, y reiteran su petición de que se intensifiquen los recursos humanos y técnicos desplegados en la zona.

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