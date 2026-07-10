"Todos pensaban que era una broma": habla el padre del niño llamado Erling Haaland Estrada

El partido de Noruega ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial vuelve a poner todos los focos en Erling Haaland, goleador de esta selección que lleva 7 tantos en su primera Copa del Mundo y que ya eliminó a selecciones como Brasil y Costa de Marfil.

Por otro lado, en Colombia también hay un pequeño que lleva exactamente el mismo nombre. Se trata de un niño de poco más de dos años que vive en Carmen de Bolívar y cuya historia llamó la atención porque su padre decidió bautizarlo como el delantero noruego debido a la admiración que siente por su carrera futbolística.

¿Por qué un niño colombiano se llama Erling Haaland?

Walberto Estrada, padre del menor, explicó que es un apasionado del fútbol y que comenzó a seguir al atacante cuando jugaba en el Borussia Dortmund. Recordó que, tras un destacado partido de Champions League frente al Real Madrid, le dijo a su pareja que, si tenían un hijo, quería ponerle el nombre de Erling Haaland.

Según su relato, cuando el niño nació acudió a la Registraduría para inscribirlo con ese nombre. En ese momento, varias personas pensaron que se trataba de una broma, pero la sorpresa fue mayor cuando comprobaron el registro civil del pequeño. Estrada aseguró que siempre estuvo convencido de la decisión y que recibió el respaldo de la madre del menor.

¿Cómo reacciona el niño al ver al verdadero Erling Haaland?

El padre también contó que en su familia y entre sus amigos el nombre del pequeño genera curiosidad y simpatía. Incluso afirmó que cada vez que alguien llega a su casa pregunta por "Erling Haaland" y suele compartir tiempo con el niño, quien ya es ampliamente conocido entre sus allegados.

Además, relató que desde pequeño le muestra los partidos del Manchester City y de la selección de Noruega, equipos a los que sigue por el delantero noruego. Explicó que, mientras antes el niño rechazaba que le dijeran que el futbolista era él, ahora, cuando le enseñan una fotografía sin darle pistas, responde con naturalidad: "Ese soy yo, Erling Haaland".