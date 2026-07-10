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Eidevin rompió el silencio ante los rumores de que será padre junto a Karola: ¿qué dijo?

El participante de La Casa de los Famosos Colombia habló recientemente sobre los rumores de un posible embarazo de la famosa.

Foto: IG @eidevinlopez_
Foto: IG @eidevinlopez_

Noticias RCN

julio 10 de 2026
09:26 a. m.
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Gran conmoción generó las más reciente declaraciones por parte de Karola Alcendra, quien dio a conocer que, al parecer, se encuentra esperando un hijo del famoso Eidevin López.

Ambos exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia han protagonizado una cercanía desde su paso por el reality por lo que cientos de sus fanáticos aseguraron que habrían logrado crear una relación estable.

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¿Qué dijo Eidevin sobre el presunto embarazo de Karola?

El creador de contenido sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras sostener un en vivo con su compañero Tebi Bernal ya que lo cuestionó sobre algunos de los asuntos más virales en los que fue involucrado en las últimas semanas.

Por esto, el finalista decidió preguntar sobre los rumores de un posible embarazo de Karola Alcendra ya que reiteró que el padre de su hijo es Eidevin.

Ante la insistencia de Bernal por saber la respuesta, López terminó revelando que no será padre. Pese a que son varias las dudas que se han desatado, en torno a este tema, cientos de fanáticos señalaron las palabras de Alcendra, quien reveló la noticia al estar dentro de un reality show en Estados Unidos.

Así mismo, la conversación entre ambos creadores de contenido permitió que Tebi también diera a conocer que no consolidó ningún tipo de relación con su excompañera Alexa Torres ya que en días recientes reveló información íntima sobre un presunto encuentro con el hombre.

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Karola Alcendra reveló estar embarazada

La conversación creció en redes sociales tras las más recientes declaraciones de Karola, quien aprovechó un momento en solitario con uno de sus compañeros de competencia, en el reality estadounidense, para dar a conocer que se encontraba esperando un hijo de López.

Sin embargo, la barranquillera reveló que el hombre todavía no tenía conocimiento de dicha noticia por lo que esperaba contarle próximamente por medio de una sorpresa dentro de una caja decorada con la prueba de embarazo y accesorios de bebé.

También reveló que esperaba poder celebrar la noticia por medio de la tradicional fiesta “baby shower” con la que iba a poner al tanto a sus familiares de la llegada del bebé.

Pese a las expectativas, cientos de fanáticos han manifestado que el asunto se trataría de una mentira por parte de Alcendra. Cabe recordar que, en meses pasados, también manifestó tener preocupación por un posible embarazo durante su paso por La Casa de los Famosos Colombia.

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