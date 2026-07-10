Universidades se unieron para cuestionar a Petro por no reconocer el resultado de las elecciones: esto dicen

Un grupo de universidades que hace parte de la iniciativa Cuidar la Democracia emitió un pronunciamiento conjunto en medio de la polémica por la transición presidencial en Colombia.

En el documento, las instituciones hacen un llamado a respetar las reglas constitucionales y advierten que desconocer los resultados de las elecciones, sin pruebas ni procesos legales, pone en riesgo los principios democráticos del país.

El pronunciamiento surge luego de las recientes declaraciones del presidente saliente y de algunos integrantes de su movimiento político sobre el resultado de las elecciones presidenciales.

¿Qué dijeron las universidades sobre el resultado electoral?

Las universidades señalaron que el respeto por las reglas de la democracia no puede depender de quién gane o pierda unas elecciones.

En el comunicado recordaron que la Constitución Política establece con claridad cuál es el procedimiento para elegir al presidente de la República: los ciudadanos votan, el Consejo Nacional Electoral certifica al ganador y el presidente del Senado es el encargado de posesionar al mandatario elegido.

Asimismo, enfatizaron que cualquier reclamación sobre el proceso electoral debe presentarse mediante los mecanismos previstos por la Constitución y la ley.

¿Por qué cuestionan las declaraciones del presidente saliente?

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la preocupación por las afirmaciones del presidente saliente y de algunos de sus copartidarios sobre no reconocer el resultado de las elecciones.

Las universidades sostienen que esas declaraciones se realizaron sin presentar pruebas de supuestas irregularidades y sin acudir a las instancias legales encargadas de estudiar ese tipo de reclamaciones.

A su juicio, esa conducta representa una situación de especial gravedad porque, según advierten, se aparta del marco constitucional y afecta los acuerdos democráticos que permiten la alternancia pacífica en el poder.

¿Qué papel juega la Constitución en este proceso?

El documento recuerda que la Constitución de 1991 fue construida a partir de un amplio consenso nacional y garantiza que diferentes proyectos políticos puedan llegar al poder mediante elecciones.

También destaca que Colombia ha mantenido una tradición democrática que ha permitido la convivencia de distintas corrientes ideológicas gracias al respeto por las reglas electorales.

Las universidades señalaron que el Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de las normas vigentes, declaró como ganador de las elecciones presidenciales para el periodo 2026-2030 a Abelardo de la Espriella.

¿Qué llamado hicieron a los funcionarios públicos?

Las instituciones académicas afirmaron que todos los servidores públicos tienen la obligación de cumplir y respetar la Constitución y la ley, compromiso que adquieren al asumir sus cargos.

Añadieron que el presidente de la República y los altos funcionarios deben ser ejemplo de ese cumplimiento, mientras que la sociedad tiene el deber de exigir que las normas democráticas sean respetadas.

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Finalmente, las universidades aseguraron que continuarán promoviendo espacios de análisis, investigación y reflexión sobre la democracia colombiana.