El millonario negocio de Haaland que pocos conocen y que se ha disparado durante el Mundial 2026

No cabe duda de que la Copa del Mundo 2026 se ha convertido en una de las mejores oportunidades para que los futbolistas de todas las selecciones participantes dieran a conocer su talento y autenticidad desde las canchas.

Pero el furor ha logrado trascender de estos escenarios deportivos ya que millones de hinchas han exaltado el carácter y la personalidad de varios de los que ya se perfilan como los posibles goleadores del Mundial.

Este es el caso de Erling Haaland, el futbolista noruego de 25 años, quien es tendencia al convertirse en uno de los deportistas más virales y buscados de esta Copa Mundial.

Con su talento, disciplina, alegría y autenticidad ha logrado conquistar no solo a hinchas, sino a cientos de fanáticas que han casi que vanagloriado su físico y su alegría en las canchas.

¿Cuál es el millonario negocio de Erling Haaland?

No cabe duda de que el porte de Haaland se ha convertido en uno de los más exaltados durante el evento deportivo. Su larga cabellera rubia es una de sus más claras insignias ya que miles de usuarios han buscado imitarlo por medio de pelucas de las cuales ni las mascotas se han escapado.

Por esto, un detalle que pocos conocen del hombre corresponde al exitoso negocio que moñas o gomas para el cabello, de origen coreano, que adaptó para su uso personal y que hoy ya sobresalen de los uniformes que utiliza al llegar a las canchas.

Se trata de la marca Kknekki de la cual Haaland es embajador y accionista minoritario. La empresa posee moñas disponibles en más de 700 colores y cuestan entre 3 y 4 euros lo que traza una indiscutible diferencia sobre otras compañías.

Este producto marca la diferencia al realizarse por medio de un tejido en el que se utilizan hasta 60 hilos para cada una. Según portavoces internacionales, en el último año se han logrado vender más de 10 millones de unidades.

Pese a que este negocio nació en 1987, no cabe duda de que su popularidad ha aumentado gracias al uso que el futbolista les ha dado a sus productos y que ha logrado combinar, de manera llamativa, con los uniformes que utiliza en las canchas.

Pero el mismo jugador ha tenido la oportunidad de hablar sobre estos productos ya que sostuvo una charla con Marina Scofield, editora de moda de la edición digital de Harper's Bazaar, a quien le dio a conocer su orgullo por la calidad del producto que lleva constantemente sujetando su cabellera.

"Las tengo desde hace un par de años y siguen como nuevas. Y, la verdad, prefiero llevarlas a modo de pulsera en lugar de una goma tipo espiral que es mucho menos estética", afirmó Haaland.

El nuevo easter egg de Google en honor a Haaland

Haaland ya es todo un fenómeno viral de las redes sociales ya que el futbolista es tendencia al protagonizar algunos de los momentos más épicos de la Copa del Mundo 2026.

Su auténtica celebración, al mejor estilo vikingo, ya ha sido motivo de réplica entre cientos de hinchas, quienes incluso han manifestado su intención de apoyar a la Selección Noruega pese a que sus equipos ya fueron eliminados.

Ahora, Google se ha sumado a esta divertida tendencia por medio de sus novedosos easter eggs. Para disfrutar de este solo se debe escribir el nombre del jugador en su buscador.

Esto dará como resultado una serie de animaciones en donde se logran observar siete vikingos, en alusión a sus siete goles, remando en sincronía para representar su viral celebración durante los partidos del Mundial.