Cris Valencia sorprendió al aparecer con su nueva novia: internautas dicen que se parece a Yana Karpova

En las últimas horas, Cris Valencia, el joven cantante, está siendo tendencia en las redes sociales.

El motivo es que reposteó una foto en la que dejó ver que asistió a un evento en compañía de una mujer que, al parecer, es su nueva novia.

Y es que, en la imagen en cuestión, se captó el momento exacto en el que la mujer se acercó a Cris Valencia, el artista de Victoria, Caldas, para darle un tierno beso.

Sin embargo, los seguidores no solo están hablando del nuevo romance, sino que también han expresado que la nueva pareja de Cris Valencia tendría un parecido a Yana Karpova, su ex.

¿Por qué los seguidores de Cris Valencia dicen que su nueva novia se parecería a Yana Karpova?

En la imagen que está circulando en las redes sociales, la mujer que se encuentra junto a Cris Valencia aparece de espaldas.

Por lo tanto, uno de los aspectos en el que primero se fijaron los internautas es que su nueva pareja también tiene el cabello mono y un color de piel muy similar al de la cantante e influencer rusa.

"¿Quién es la mujer de Cris Valencia?" y "recordando a Yana", han sido algunos de los comentarios que los seguidores han escrito en la publicación que está siendo viral.

¿Quién sería la nueva pareja de Cris Valencia?

De acuerdo con lo que se ha podido ver en las redes sociales, la nueva novia de Cris Valencia sería una DJ e influencer que se llama Guadalupe, es oriunda de Medellín y tiene más de 12.000 seguidores en Instagram.

Incluso, en la última publicación que la DJ tiene en esa red social, Cris Valencia le comentó.

"Esta mujer es mi vida", escribió el cantante. Mientras tanto, la respuesta de Guadalupe fue la siguiente: