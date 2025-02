¿Cris Valencia le fue infiel a Yana Karpova? El artista no se guardó nada y rompió el silencio

Luego de que Yana Karpova, la modelo, influencer y cantante rusa ingresó a La Casa de los Famosos Colombia 2025, se filtró un video de Cris Valencia, su novio, bailando en una discoteca con otra mujer.

Tras esa grabación, gran parte de los internautas se molestaron y manifestaron que no les parecía justo que mientras que Yana estaba pidiéndole apoyo, él estuviera teniendo esos acercamientos con alguien más. Además, otros seguidores comenzaron a hablar de una presunta infidelidad.

Sin embargo, también hubo personas que defendieron a Cris Valencia y manifestaron que en el video no se alcanzaba a percibir ningún comportamiento comprometedor. No obstante, debido a las versiones que surgieron, el artista caldense se vio en la obligación de pronunicarse y aclarar qué fue lo que sucedió.

¿Hubo infidelidad de Cris Valencia hacia Yana Karpova? El cantante rompió el silencio

A través de un video, Cris Valencia habló del momento en el que bailó junto a otra mujer y explicó de qué se trató todo. Sus declaraciones fueron las siguientes:

"Paso por aquí para saludarlos y aclararles un tema que no me quita el sueño, pero que realmente me parece muy malintencionado. Hay ciertas páginas que están diciéndole a la gente que yo le he sido infiel a mi pareja cuando no ha sido así y es completamente falso", aseguró Cris Valencia.

"No crean en todo lo que aparece en las redes sociales porque muchas de esas cosas son para generar números, raiting, controversia, polémica y ustedes saben que yo como artista me veo en la obligación de participar en streamings y darles contenido a todos ustedes", agregó.

Asimismo, explicó que el clip que está circulando en las redes sociales está fuera de contexto y que simplemente se trató de un reto en el que a él le tocó participar durante un streaming.

En ese sentido, junto a su explicación, Cris Valencia adjuntó el video del momento exacto en el que surgió el reto durante la transmisión en la que se encontraba.

¿Desde cuándo Cris Valencia es novio de Yana Karpova, la modelo rusa de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Cris Valencia y Yana Karpova se conocieron en enero del 2025 durante un streaming de WestCol. La modelo le dijo al reconocido streamer que quería interactuar con el cantante, pasaron a recogerlo en un carro y, al poco tiempo, oficializaron su relación.

Incluso, un día antes de que Yana Karpova ingresara a La Casa de los Famosos Colombia 2025, Cris Valencia aseguró que su novia tenía una noticia importante para sus seguidores y que le deseaba muchos éxitos.