Insólito: mujer besó a Romeo Santos en concierto y se quedó sin matrimonio

Aventura, con su gira 'cerrando ciclos', que ya fue presentada en Colombia y continuó en República Dominicana, les ha permitido a los fanáticos de la bachata disfrutar de sus grandes éxitos.

La experiencia ha sido interactiva y en cada uno de los shows la banda liderada por Romeo Santos, el icónico cantante, les ha permitido a algunos seguidores subirse a la tarima para interpretar algunas canciones junto a ellos.

Sin embargo, tras vivir ese sueño, Miriam Cruz, una mujer dominicana, perdió un matrimonio de 10 años. La razón fue que le dio un beso en la boca a Romeo Santos y, una vez su esposo se enteró, tomó la decisión de finalizar la relación.

La noticia fue confirmada por la misma mujer a través de sus redes sociales, en donde escribió un mensaje explicando lo sucedido. Estos son los detalles:

Así fue como la mujer que besó a Romeo Santos confirmó el fin de su matrimonio

"No sé por dónde empezar, pero quiero compartir lo feliz que me siento por haber logrado este sueño tan anhelado. Para mí no se trata solo de admirar al artista, sino también de valorar al gran ser humano que es", inició escribiendo la mujer que en las redes sociales se identifica como Dayshaofficial.

"Sin embargo, tengo que reconocer que este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio de 10 años. Aunque en en el momento no pensé en las consecuencias, reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia", enfatizó también.

En consecuencia, procedió a pedirle disculpas públicas a su pareja, manifestó que respetaba su decisión e hizo hincapié en que su gran anhelo es que él pueda perdonarla y que juntos sigan velando por el bienestar de sus hijas.

Igualmente, explicó que su esposo no estuvo presente en el evento, pero que los videos del beso se viralizaron y él se sintió muy afectado cuando los vio a través de su celular.

Foto: captura de pantalla del mensaje en Instagram.

En video: este fue el momento exacto en el que la mujer besó a Romeo Santos

En imágenes captadas por otros de los asistentes al concierto de Aventura en República Dominicana, quedó registrado que Miriam Cruz abrazó a Romeo Santos y, posteriormente, le dio un inesperado beso.

Así fue como se vivió exactamente la situación: