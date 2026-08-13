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Rescatista al que le robaron la moto mientras ayudaba, recibió tremenda sorpresa

La historia de un joven que estaba ayudando a rescatar personas de los escombros se hizo viral luego de que le robaran su medio de transporte.

Samuel Montoya robo de moto en Pereira
FOTO: Captura de pantalla - @pereiraenvivo

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
03:33 p. m.
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En Pereira, se hizo viral la historia de un joven rescatista, quien mientras estaba concentrando sus esfuerzos en ayudar a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto, sufrió un problema de inseguridad tras darse cuenta que alguien se había robado su moto.

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La historia fue compartida por el medio regional, Pereira en Vivo, detallando que la situación se presentó en el barrio Providencia. El joven identificado como Samuel Montoya, manifestó que era un vehículo de placas UUO50A de color azul.

Con eso me muevo para todo lado... Eso no se le hace a alguien que está tratando de ayudar a las personas más damnificadas que verdaderamente lo están necesitando.

Las redes sociales se unieron en favor del rescatista

Luego de que el video se hiciera viral, varias personas tomaron la iniciativa de ayudar a este joven y expresaron su intención tanto de ayudarlo a recuperar su vehículo, como de hacerle llegar una moto nueva para que no se quede sin su medio de transporte.

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Personalidades como Juanda Caribe y Andrés Altafulla, dos exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia, escribieron en los comentarios que ellos le darían un nuevo vehículo, por lo que están tratando de ponerse en contacto con él.

Asimismo, desde AKT Motos también manifestaron que se pusieron en contacto con Samuel, buscando brindarle una ayuda, luego de que él decidiera ayudar a las personas que terminaron viéndose afectadas por el terremoto.

Sin embargo, el propio afectado señaló que no recibiría estos ofrecimientos, pues ya hay una persona que está haciendo una 'Vaki' para ayudarlo, por lo que no quiere aprovecharse de la situación.

Samuel Montoya reapareció tras el robo de la moto

Luego del masivo apoyo que recibió en redes sociales, Samuel Montoya reapareció para contar qué ha pasado con su caso. Explicó que sigue en shock tras darse cuenta que alguien se había aprovechado de una situación tan delicada como la que vivió.

Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito, a todos los influencers. Todavía no he recibido ninguna moto de nadie porque ya hay una persona que quiere hacer una labor conmigo y sería muy avaricioso de mi parte. Quizás yo recupere mi moto, así que quiero hacer una vaca para apoyar a las personas que lo necesitan acá en Pereira.

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