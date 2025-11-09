CANAL RCN
Esta fue la reflexión de Esperanza Gómez tras salir de hospitalización

Esperanza Gómez mostró el pasado 9 de septiembre que había tenido que ser canalizada. ¿Qué ha dicho desde ese entonces?

Foto: @yoesperanzagomez en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
04:44 p. m.
Esperanza Gómez, la modelo y estrella del cine para adultos, preocupó a sus seguidores en la noche del 9 de septiembre de 2025.

La razón fue que en una de sus historias de Instagram subió una foto en la que mostró que estaba hospitalizada y que los médicos la tenían canalizada.

Sin embargo, posteriormente, Esperanza Gómez detalló que ya había recibido el alta médica y que se encontraba mucho mejor. Aunque, por ahora, no ha explicado cuál fue el inconveniente que la llevó a acudir a una entidad hospitalaria de emergencia.

Tras salir de hospitalización, la modelo, a través de varias fotos y videos, ha mostrado que ha continuado con su vida normal y le ha dejado claro a sus seguidores que la situación médica está bajo control.

Además, ha aprovechado la coyuntura para reflexionar acerca de disfrutar los procesos sin afanes y estar pendientes en todo momento de los seres queridos.

Estas han sido las reflexiones de Esperanza Gómez, la reconocida modelo, tras salir de hospitalización

Este 11 de septiembre de 2025, Esperanza Gómez compartió una imagen en la que expuso que está de acuerdo con valorar a las personas en vida y no solo cuando abandonan este plano terrenal.

"Cuando me muera no quiero bonitos mensajes en las redes sociales que no leeré, ni suban fotos conmigo para demostrar que me querían. Lo que me quieran decir, díganmelo ahora que estoy viva y respirando", decía la pieza gráfica que Esperanza Gómez subió a una historia de Instagram.

Además, posteriormente, realizó un post en el que enfatizó que, desde su punto de vista, en los procesos son más importantes los buenos resultados que los afanes.

"No siempre hay que llegar de primero, sino que se disfruta más el proceso cuando se aprecian los detalles del paisaje. Lo más importante es llegar lento, pero seguro", escribió.

¿En dónde vive Esperanza Gómez?

Esperanza Gómez, que es oriunda de Belalcázar, Caldas, tiene 45 años y vive en Estados Unidos desde hace varios años.

Además, como parte de sus proyectos personales, ha incursionado en el mundo del diseño y ha construido empresa.

 

