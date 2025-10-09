Esperanza Gómez tuvo que ser hospitalizada de emergencia: esto se sabe de su estado de salud

Esperanza Gómez, la modelo y estrella colombiana del cine para adultos, preocupó a sus seguidores en la noche del 9 de septiembre de 2025.

La oriunda de Belalcázar, Caldas, subió a su Instagram una historia en la que mostró que se encontraba en la camilla de un centro hospitalario y que habían tenido que canalizarla para proporcionarle medicamentos.

Por lo tanto, los internautas comenzaron a preguntar de inmediato por lo que le pasó a la modelo y por su estado de salud.

¿Por qué Esperanza Gómez, la reconocida modelo, tuvo que ser hospitalizada?

Después de la historia en la que Esperanza Gómez reveló que había tenido que asistir al médico de urgencia, muchos de sus seguidores esperaron que ella explicara cuál era su diagnóstico.

Sin embargo, la modelo no reveló lo que le dijeron los médicos que la atendieron, sino que, posteriormente, subió otra foto en la que mostró que ya se encontraba en su casa.

"Ya me siento mucho mejor. Gracias, Dios", escribió Esperanza Gómez junto a esa segunda foto publicada en sus historias de Instagram.

Además, durante este 10 de septiembre de 2025 también dejó ver que se encontraba en un aeropuerto y, en consecuencia, siguió transmitiéndole partes de tranquilidad a sus internautas.

Estos fueron los comentarios de los seguidores de Esperanza Gómez tras saber que tuvo que ser hospitalizada

Apenas Esperanza Gómez reveló que se encontraba en el médico, algunos de sus seguidores escribieron múltiples mensajes de apoyo.

"Ánimo bella, pronta recuperación", "Dios tenga misericordia", "tenemos la esperanza puesta en ti" y "que se mejore", han sido algunas de las palabras escritas en redes sociales.

En la actualidad, Esperanza Gómez tiene 45 años y cumplirá los 46 en mayo de 2026. Además, reside en Estados Unidos desde hace varios años y también se está destacando como empresaria y diseñadora.