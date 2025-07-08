Después del 7 de agosto, ¿cuándo caerá el próximo festivo en Colombia este 2025?

El primer jueves de agosto, los colombianos podrán disfrutar de un nuevo festivo por cuenta de la Batalla de Boyacá y su aniversario número 206.

Este día se conmemora la segunda batalla de la ruta libertadora, en la que Simón Bolívar convocó a campesinos y criollos para alejar a los españoles de los enclaves más importantes del norte de Sudamérica.

Además, desde 1888, es el día en que, cada cuatro años, se posesiona el presidente; lo que, en el 2025, marca el inicio del último año de mandato de Gustavo Petro.

Este año, a diferencia del resto, la celebración será en Leticia y no en el pantano de Vargas por decisión del presidente. Según explicó en su cuenta de X:

“La conmemoración de la Batalla de Boyacá, es la conmemoración de la independencia nacional, se traslada a Leticia, porque otra vez, el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro que le puso fin”.

¿Cuándo se celebrará el próximo festivo?

Tras el jueves 7 de agosto, los colombianos habrán marcado en el calendario 11 de los 17 festivos programados para el 2025. Y, el siguiente, se celebrará dos semanas más tarde, el lunes 18 de agosto, por la asunción de la virgen.

Es uno de los festivos que son trasladados de su fecha inicial (15 de agosto) al lunes siguiente, por disposición de la Ley Emiliani. Y, de acuerdo con el catolicismo, conmemora la muerte de María, aunque no se conoce la fecha exacta de su deceso.

¿Qué otros festivos restan para el 2025?

El 13 de octubre, los colombianos celebrarán otro puente festivo por el Día de la raza. En noviembre, otros dos puentes terminarán los días 3 (Día de Todos los Santos) y 17 (Independencia de Cartagena) y, finalmente, en diciembre, se encuentran programados días de fiesta el lunes 8, por la Inmaculada Concepción, y el 25, por Navidad.