Cristian Portilla es el nuevo alcalde de Bucaramanga: ¿Con cuántos votos ganó?

Cristian Fernando Portilla es el nuevo alcalde de Bucaramanga, tras obtener 63.317 votos (45.66%) en las elecciones atípicas de este domingo 14 de diciembre.

Asume el mando de la ciudad con el respaldo y aval del Centro Democrático, Partido Conservador y Cambio Radical.

Primeras palabras del alcalde electo

“Las palabras de agradecimiento no alcanzan para expresar todo lo que siento en este momento. Gracias a Dios, gracias a cada ciudadano que nos dio su respaldo, gracias por darnos la oportunidad de liderar a esta ciudad bendecida”, estas fueron sus primeras palabras tras conocer los resultados.

Portilla superó a Carlos Enrique Bueno (18.90%), Edinson Fabián Oviedo Pinzón (14.88%), Humberto Salazar García (11.03%), Jhan Carlos Alvernia Vergel (3.71%), Juan Manuel González Bustos (1.06%), Carlos Fernando Pérez (0.50%) y Rubén Fernando Morales Rey (0.34%).

El boletín de la Registraduría indicó que hubo una participación del 26.43%. De los 531.239 sufragantes, 140.453 fueron a las urnas. Cabe recordar que Portilla fue asesor durante la administración de Jaime Andrés Beltrán.

Portilla culminará el periodo de Beltrán, a quien le anularon su elección por doble militancia. Entonces, estará desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027.

¿Por qué tumbaron la elección de Beltrán?

En las elecciones de octubre en 2023, Beltrán ganó con 34.62%. Sin embargo, tanto el Tribunal Administrativo de la ciudad como el Consejo de Estado anularon su elección por doble militancia.

Para entender este caso, hay que remontarse a las elecciones de 2019. El exalcalde quedó en segundo lugar, por lo que obtuvo su curul en el concejo. Sin embargo, años después renunció al partido Colombia Justa Libres.

Al año siguiente, pidió el reintegro; pero el problema radicó en que siguió siendo concejal tras renunciar al partido. Acorde a los tiempos dictados en la ley, habría estado inhabilitado para la contienda de 2023.