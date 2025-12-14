Alfredo Morelos estalló contra jugadores del Medellín tras final de Copa Betplay

El reciente clásico paisa que disputaron Atlético Nacional e Independiente Medellín en el partido de ida de la final de la Copa BetPlay ha dejado un malestar en el aire más allá del ajustado 0-0 en el marcador.

El delantero del equipo verdolaga, Alfredo Morelos, no ocultó su profunda molestia y frustración con la estrategia implementada por el Deportivo Independiente Medellín (DIM), catalogándola como una práctica de "antifútbol" que, a su juicio, deslució el espectáculo y fue validada por la actuación arbitral.

En declaraciones explosivas posteriores al encuentro, Morelos se mostró visiblemente airado ante la prensa.

Esto dijo Morelos contra jugadores del DIM

Para el delantero, Nacional fue el que brindó el espectáculo dentro de la cancha, sin embargo, su rival hizo todo lo posible para empañar este.

"Nosotros con la ambición, con las ganas de querer ganar este partido, obviamente con nuestra gente, dar un buen espectáculo, querer jugar rápido, pero esa quemadera de tiempo del rival, eso para y pausa mucho el partido, pero bueno, eso ya no está en manos de nosotros", dijo.

Y agregó: "Yo creo que nosotros desde que terminó el primer tiempo sabíamos que teníamos que dar un poco más cada uno y a eso salimos, salimos a buscar el partido con muchas ganas, mira que tuvimos opciones muy claras, no se nos dieron, pero bueno, hay que seguir, eso también hace parte del fútbol".

Morelos confía en que Nacional ganará la Copa

A pesar de la amargura por no llevarse la victoria, Morelos manifestó que la forma en la que jugó Nacional, a pesar del empate, les da la tranquilidad necesaria para encarar el partido de vuelta.

"Iremos con la intención de jugar como lo hicimos hoy; sabemos de las capacidades que tenemos y que vamos a conseguir el objetivo si mantenemos este nivel de juego y generación. La forma se hizo bien, y eso nos deja con la ilusión de poder conseguir el título en la vuelta", afirmó.

El DIM, por su parte, se aferrará a la validez de su estrategia defensiva y al punto sumado, entendiendo que en una final, el fin de levantar el trofeo justifica los medios.

Sin embargo, las palabras de Morelos resuenan fuerte: el debate sobre si la eficacia prima sobre el espectáculo está abierto, especialmente cuando el "antifútbol" de un finalista es señalado por uno de los protagonistas más importantes de la serie.