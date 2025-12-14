CANAL RCN
Tendencias

¿Cuál es el villancico más escuchado en Colombia? Esto reveló la IA

Varios villancicos colombianos destacan, pero este es el más escuchado según la inteligencia artificial.

Villancico más escuchado, según IA
Foto Freepik

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
05:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Quedan pocos días para que comience la tradicional Novena de Aguinaldos y Colombia ya se alista para vivir uno de los rituales culturales y religiosos más representativos de la temporada navideña.

Estafadores aprovechan la Navidad: así opera el estilista que engaña a sus clientas en Bogotá
RELACIONADO

Estafadores aprovechan la Navidad: así opera el estilista que engaña a sus clientas en Bogotá

Desde el 16 hasta el 24 de diciembre, miles de familias y grupos de amigos se reúnen para rezar, cantar y compartir la cena de Navidad. Durante estas celebraciones, la música juega un papel fundamental, y varios villancicos han logrado trascender generaciones.

Entre ellos se destaca El Burrito Sabanero, que sigue siendo uno de los preferidos tanto por adultos como por niños.

Otro clásico infaltable es Los peces en el río, una melodía que, con el paso del tiempo, ha sido reinterpretada y adaptada en diferentes versiones, manteniéndose viva en la tradición colombiana.

Seguridad alimentaria en Navidad: cómo conservar correctamente los platos navideños
RELACIONADO

Seguridad alimentaria en Navidad: cómo conservar correctamente los platos navideños

¿Cuál es el villancico más escuchado por los colombianos?

Para resolver esta duda, consultamos a la Inteligencia Artificial, que analizó popularidad, tendencias y tradición para identificar cuál es el villancico que más reproducen los colombianos durante la Navidad.

Según la IA, el villancico más escuchado es El Burrito Sabanero, debido a su ritmo alegre, su carácter folclórico y su presencia constanteen reuniones familiares, colegios y eventos comunitarios.

Además, se mantiene año tras año como el favorito gracias a múltiples versiones modernas, interpretaciones infantiles y adaptaciones que circulan ampliamente en plataformas digitales, lo que ayuda a mantenerlo vigente entre nuevas generaciones.

Otros villancicos que también aparecen en el listado de los más escuchados son Los peces en el río, Tutaina y Mi burrito orejón, pero ninguno supera la presencia cultural y la nostalgia colectiva que despierta El Burrito Sabanero.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Valentina Ferrer y su hijo sorprendieron a J Balvin en El Campín y desataron un momento inolvidable

Cristiano Ronaldo

Crecen los rumores de ver a Cristiano Ronaldo en ‘Rápidos y Furiosos 11’: esto es lo que se sabe

Artistas

Sufrió un infarto un exparticipante de MasterChef: revelaron su estado de salud

Otras Noticias

Bucaramanga

Cristian Portilla es el nuevo alcalde de Bucaramanga: ¿Con cuántos votos ganó?

El candidato obtuvo 63.317 votos en las elecciones atípicas de este domingo 14 de diciembre.

Finanzas personales

Mejores consejos para invertir la prima navideña y evitar las deudas para 2026

En Colombia, más de 9 millones de trabajadores colombianos reciben la prima de servicios.

Fútbol Profesional Colombiano

Alfredo Morelos estalló contra jugadores del Medellín tras final de Copa Betplay

Chile

Chile elige presidente en segunda vuelta, con el candidato de ultraderecha como favorito

Cuidado personal

¿Cómo evitar ser víctima de la escopolamina? Expertos explican el paso a paso