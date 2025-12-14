¿Cuál es el villancico más escuchado en Colombia? Esto reveló la IA

Quedan pocos días para que comience la tradicional Novena de Aguinaldos y Colombia ya se alista para vivir uno de los rituales culturales y religiosos más representativos de la temporada navideña.

Desde el 16 hasta el 24 de diciembre, miles de familias y grupos de amigos se reúnen para rezar, cantar y compartir la cena de Navidad. Durante estas celebraciones, la música juega un papel fundamental, y varios villancicos han logrado trascender generaciones.

Entre ellos se destaca El Burrito Sabanero, que sigue siendo uno de los preferidos tanto por adultos como por niños.

Otro clásico infaltable es Los peces en el río, una melodía que, con el paso del tiempo, ha sido reinterpretada y adaptada en diferentes versiones, manteniéndose viva en la tradición colombiana.

¿Cuál es el villancico más escuchado por los colombianos?

Para resolver esta duda, consultamos a la Inteligencia Artificial, que analizó popularidad, tendencias y tradición para identificar cuál es el villancico que más reproducen los colombianos durante la Navidad.

Según la IA, el villancico más escuchado es El Burrito Sabanero, debido a su ritmo alegre, su carácter folclórico y su presencia constante en reuniones familiares, colegios y eventos comunitarios.

Además, se mantiene año tras año como el favorito gracias a múltiples versiones modernas, interpretaciones infantiles y adaptaciones que circulan ampliamente en plataformas digitales, lo que ayuda a mantenerlo vigente entre nuevas generaciones.

Otros villancicos que también aparecen en el listado de los más escuchados son Los peces en el río, Tutaina y Mi burrito orejón, pero ninguno supera la presencia cultural y la nostalgia colectiva que despierta El Burrito Sabanero.