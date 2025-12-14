CANAL RCN
Internacional

José Antonio Kast es elegido presidente de Chile: resultados oficiales

El candidato de la extrema derecha venció en las urnas a Jeannette Jara.

José Antonio Kast.
José Antonio Kast. Foto: AFP.

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
05:48 p. m.
Las elecciones de este domingo 14 de diciembre en Chile dejaron como ganador al candidato de extrema derecha José Antonio Kast.

Kast, quien es abogado ultraconservador, resultó vencedor de la contienda con el 58%. Superó a Jeannette Jara, quien se quedó con 42%. Entonces, habrá un cambio de 180 grados, dado que el presidente saliente es Gabriel Boric.

¿Con cuántos votos ganó?

Jara aceptó la derrota: “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”.

El presidente electo, nacido el 18 de enero de 1966 en Santiago, cuenta con una larga trayectoria en el sector público: concejal de la comuna de Buin (1996 – 2000) y diputado en tres periodos (2002 – 2006, 2006 – 2010 y 2010 – 2014). Además, se había lanzado un par de veces a la Presidencia.

A inicios de este 2025, anunció oficialmente su tercera candidatura. En la primera vuelta, se quedó con el segundo lugar tras obtener el 23.92% de los votos.

¿Quién es el presidente electo?

Durante la campaña, tuvo varias propuestas que generaron polémica. Una de ellas fue deportar a casi 340 mil migrantes (en su mayoría venezolanos) en búsqueda de mejorar la seguridad.

Además, ha sido uno de los principales críticos de Boric. Tanto así que asegura que el país se cae a pedazos y ser un Estado fallido dominado por el narco. Cinco años atrás, fundó el Partido Republicano; con el que hoy ganó la contienda.

Un dato importante es que uno de sus hermanos fue Miguel Kast Rist, quien tuvo varios cargos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

