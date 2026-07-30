Ester Expósito anunció medidas legales contra aquellos que difamen su relación con Mbappé

Hay gran revuelo dentro de la industria de entretenimiento internacional ante la confirmación de la relación entre la famosa actriz Ester Expósito y el jugador de fútbol francés Kylian Mbappé, quienes se han visto bastante cercanos en los meses más recientes al dejar de ocultar el romance que se encuentran llevando a cabo.

Sin embargo, las redes sociales también se han convertido en la plataforma mediante la cual un sin fin de usuarios han compartido, al parecer, imágenes y videos falsos en donde se señala al futbolista de infidelidad al vérsele en compañía de otra mujer durante un paseo en yate.

Por esto, la protagonista de ‘Élite’ rompió el silencio en sus redes sociales al pronunciarse, por primera vez, sobre su relación y algunas de las medidas que tomará para evitar que dichas difamaciones sigan afectando su imagen y su relación.

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Ester Expósito tomará acciones legales contra quienes la difamen

En horas recientes la mujer tomó las historias de su cuenta oficial en Instagram para anunciar las medidas legales que tomará de ahora en adelante a todas aquellas personas que no solo la difamen a ella, sino también a aquellos que compartan información falsa sobre su relación actual con Mbappé.

Así mismo, relató que durante los últimos meses ha sido víctima de burlas, en redes sociales, con el objetivo de “herir” su dignidad, pues algunos usuarios han realizado duras críticas en donde exponen que la famosa estaría “utilizando” su relación con el astro del fútbol para obtener mayor reconocimiento.

“En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy. Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad”, aseguró.

“No todo vale y esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables”, finalizó.

Reacciones en redes a la advertencia de Ester Expósito

Su comunicado ya ha generado toda una ola de reacciones en redes sociales, pues varios de sus fanáticos han recordado que esta ha intentado mantener su relación alejada del mundo del espectáculo al no subir fotografías ni hacer públicos sus momentos románticos con el francés.

Así mismo, los usuarios también han recordado las duras críticas que el creador de contenido Xokas hizo en relación con Ester, pues expresó que “no vale la pena estar con una tía tan atractiva con su pensamiento político y doctrina”.