Reconocida pareja de famosos le puso fin a su relación: así lo revelaron

En los últimos días, una reconocida actriz cubana confirmó en sus redes sociales que su romance finalizó.

Se trata de Imaray Ulloa, que tiene 36 años y ha trabajado en producciones como 'El show de Fernando Hidalgo' y 'El mar y él'.

La también empresaria e influencer tuvo una relación con el cirujano Fabián Fontaine por aproximadamente cuatro años, pero juntos aparecieron en un video explicando su decisión.

Así fue como Imaray Ulloa y Fabián Fontaine confirmaron el fin de su relación

En un video publicado en Instagram, Imaray Ulloa y Fabián Fontaine hablaron de su relación finalizada para evitar especulaciones.

"Les vamos a dar una noticia Fabián y yo porque creo que se lo merecen. Ya nuestra relación ha terminado hace un tiempito no tan largo, pero creo que es hora de informarlo para que no queden sorprendidos con algunas noticias cuando pase el tiempo", señaló Imaray Ulloa.

"Tuvimos una relación bien bonita, pero las cosas cambian con el tiempo y estamos amistosamente terminando. No es que haya habido algún tipo de problema, sino que simplemente ya no es lo mismo del inicio y decidimos rehacer nuestras vidas de una forma diferente", complementó Fabián Fontaine.

Sin embargo, Imaray dejó claro que, aunque se cortó el vínculo sentimental, seguirán teniendo una amistad y conservando el cariño.

Así reaccionaron los seguidores de Imaray Ulloa y Fabián Fontaine tras el fin de su relación

En el mismo video en el que Imaray apareció junto a Fabián, sus internautas los aplaudieron por la madurez con la que se tomó la decisión.

"Así es que se debería terminar una relación, con respeto", "un abrazo para las dos", "muchas bendiciones", "les deseo lo mejor en sus carreras", "qué triste, estaba esperando que fuera un chiste", "lo lamento mucho" y "los admiro", han sido algunas de las reacciones.