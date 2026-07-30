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Abelardo de la Espriella designa a Ana María Vesga como la próxima ministra de Salud

Vesga tendrá el reto de hacerle frente a la crisis que el sector salud ha atravesado desde hace años.

Ana María Vesga Acemi
FOTO: Acemi Colombia

Noticias RCN

julio 30 de 2026
05:18 p. m.
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El presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer una de las designaciones más esperadas: la próxima ministra de Salud.

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Para nadie es un secreto que el gobierno entrante enfrentará un preocupante panorama en materia de salud por la crisis que afronta el sector. Las deudas de las EPS son billonarias y parecen no tocar fondo.

El mayor reto: la crisis en el sector salud

Esto ha llevado a que miles de pacientes se vean perjudicados, por el hecho que se han visto obligados a suspender sus tratamientos, no poder agendar sus citas ni recibir los medicamentos. Algunos, inclusive, han fallecido en la espera.

Pues bien, el presidente electo anunció que Ana María Vesga, la directora de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina (Acemi); será la ministra de Salud a partir del 7 de agosto.

¿Quién es Ana María Vesga?

Durante el gobierno Petro, Vesga ha sido una de las personas que más ha criticado la situación en el sector salud. Ella es abogada de la Universidad de los Andes, institución de la cual también tiene estudios en Dirección y Liderazgo Estratégico.

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Previo a su llegada a Acemi (la cual agrupa a las 11 EPS del régimen contributivo), estuvo durante seis años en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) liderando la Cámara de la Industria Farmacéutica y la vicepresidencia de Salud.

Con este anuncio, así queda el gabinete hasta el momento: Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Iván Cancino (Justicia), general (r) Jorge Eduardo Mora (Defensa), Mauricio Gómez Amín (Comercio), Viviane Morales (Educación), Fabio Arjona (Ambiente), Indalecio Dangond (Agricultura), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Elsa Noguera (Transporte), Juliana Gutiérrez (Deporte), Omar Bula (Cancillería), Natalia López (Trabajo), María Nohemí Arboleda (Minas), Alexandra Falla (TIC) y Paola Holguín (Cultura).

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