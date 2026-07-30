Revelan que varios jugadores de Santa Fe quieren salir del club

Independiente Santa Fe afronta el inicio del segundo semestre entre la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, pero versiones de prensa aseguran que algunos futbolistas del plantel habrían manifestado su intención de dejar la institución. Hasta el momento, el club no se ha pronunciado oficialmente.

El presente de Independiente Santa Fe no solo genera expectativa por su rendimiento en la cancha. En las últimas horas, surgieron versiones que apuntan a un posible inconformismo dentro del plantel, luego de que periodistas deportivos revelaran que varios jugadores estarían buscando una salida del equipo en pleno arranque de la temporada 2026-II.

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La información se conoce en un momento clave para el conjunto cardenal, que ya debutó en la Liga BetPlay, donde cayó 2-1 frente a Águilas, y comenzó con victoria su camino en la Copa Sudamericana, tras imponerse 2-0 a Caracas FC en el partido de ida de los playoffs.

¿Qué se sabe sobre los jugadores que quieren salir de Santa Fe?

La primera versión fue entregada por la periodista Diana Rincón, de ESPN, quien aseguró que varios integrantes de la plantilla han solicitado salir del club.

Muchos jugadores están pidiendo salir. Ya están jugando y hacen parte de la nómina... son importantes, afirmó.

Según explicó, se trataría de futbolistas colombianos que actúan en la mitad de la cancha y que incluso vienen teniendo participación con el equipo. Sin embargo, también aclaró que, aunque se habla de posibles ofertas, hasta ahora no existirían propuestas concretas sobre la mesa.

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Tras esas declaraciones comenzaron las especulaciones entre los aficionados sobre quiénes podrían ser los jugadores involucrados, teniendo en cuenta la actual conformación del mediocampo cardenal.

¿Quiénes serían los futbolistas involucrados?

Un día después de conocerse esa versión, el periodista Sebastián Heredia entregó más detalles y mencionó dos nombres que, según su información, estarían relacionados con la situación.

Santa Fe los necesita, de eso no hay duda, pero si Yílmar o Ewil no quieren estar y hay propuestas, hay que evaluarlas, señaló.

Heredia también precisó que no hay negociaciones cerradas y que, mientras los jugadores continúen haciendo parte de la plantilla, el cuerpo técnico debería contar con ellos para afrontar los compromisos del semestre.

En medio de los rumores, Yílmar Velásquez sí integró la delegación que viajó a Venezuela para enfrentar a Caracas FC por la Copa Sudamericana, mientras que Ewil Murillo no apareció en la convocatoria divulgada por el club.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las versiones periodísticas. Ni Independiente Santa Fe ni los futbolistas mencionados han confirmado públicamente una intención de abandonar la institución, por lo que el desarrollo del mercado de fichajes será determinante para conocer si estos rumores terminan convirtiéndose en movimientos oficiales.