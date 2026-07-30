CANAL RCN
Tendencias

Karol G vivió sorpresivo momento con pequeña fanática que cantó canción de Shakira en su concierto

La antioqueña vivió dos hechos sorpresivos con fanáticos que subieron a la tarima durante su más reciente concierto en Toronto.

Foto: Captura pantalla IG @conciertoscolombia-oficial y @rastreandofamosos
Foto: Captura pantalla IG @conciertoscolombia-oficial y @rastreandofamosos

Noticias RCN

julio 30 de 2026
04:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Carolina Giraldo se ha robado la atención entre millones de fanáticos en los días más recientes, pues el inicio de su nueva gira mundial ‘Tropitour’ ya es materia de conversación entre sus fanáticos y miles de internautas de todo el mundo.

Sus primeros cuatros shows han puesto a vibrar a miles de personas en ciudades como Chicago y Toronto. Sin embargo, los imprevistos no se han hecho esperar ya que su interacción con miles de personas en un mismo escenario en vivo la han llevado a tener que sortear situaciones inesperadas que ya son virales.

Karol G enfrentó falla mecánica durante el tercer concierto de su gira mundial
RELACIONADO

Karol G enfrentó falla mecánica durante el tercer concierto de su gira mundial

Karol G es confundida con Shakira en su concierto

La intérprete de ‘Ivonny Bonita’ implementó en su show un segmento en donde tiene la oportunidad de bajar de la tarima e interactuar con algunos de los fanáticos que se encuentran más cerca a ella.

Por supuesto, las pequeñas fanáticas se han llevado especialmente la atención ya que la antioqueña ha compartido escenario con varias de estas al darles la oportunidad de cantar fragmentos de sus canciones favoritas.

Durante su más reciente show en Toronto, Carolina subió al escenario a una de las pequeñas a quien le preguntó por su canción favorita. Pero la respuesta de esta sorprendió a todos en el recinto ya que manifestó que su canción favorita era ‘Dai Dai’ se Shakira.

Por supuesto, sus palabras generaron conmoción entre los asistentes, quienes rieron y mostraron asombro. Por su parte, Karol G aprovechó el espacio para solicitarle a la menor que cantara un fragmento de la canción y, seguido de esto, solicitó una ola de aplausos.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los fanáticos, quienes aseguraron que dicho momento había sido incómodo para la cantante y su equipo de trabajo.

Otro de los incidentes, durante la misma noche, fue protagonizado por un hombre que subió al escenario e intentó abrazar en reiteradas ocasiones a la antioqueña. Pese a que los guardias de seguridad lograron reaccionar a tiempo, en los clips se observan los instantes en los que este alcanzó a jalar del brazo a Carolina.

¿Inexplicable?: entrevista con Luis Alfonso presentó fallas técnicas al hablar sobre Yeison Jiménez
RELACIONADO

¿Inexplicable?: entrevista con Luis Alfonso presentó fallas técnicas al hablar sobre Yeison Jiménez

Karol G anunció el lanzamiento de su nuevo álbum musical

Una de las noticias más inesperadas fue dada por Giraldo durante su reciente presentación en donde dio a conocer que el próximo 7 de agosto iba a lanzar su nuevo disco ‘No me arrepiento de sentir tanto’.

Bajo un concepto más urbano, Karol ya mostró la que sería la portada del álbum en donde los tonos azules claros y negros son protagonistas.

Cabe recalcar que la mujer ha hecho uso de colores puntuales para los tres últimos álbumes de su carrera, pues todo inició con ‘Mañana será bonito’ al hacer uso de colores pasteles, ‘Mañana Será Bonito Bichota Season’ con rosas y negros, ‘Tropicoqueta’ con naranja y tonos vivos y ahora ‘No me arrepiento de sentir tanto’ con una nueva era sparkly.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocida pareja de famosos le puso fin a su relación: así lo revelaron

Artistas

Karol G anuncia nuevo álbum 'No me arrepiento de sentir tanto': Fecha de estreno y detalles

Yeison Jiménez

¿Inexplicable?: entrevista con Luis Alfonso presentó fallas técnicas al hablar sobre Yeison Jiménez

Otras Noticias

Fracking

Senadores del Centro Democrático piden a De la Espriella activar el fracking en Colombia

Los congresistas advirtieron que Colombia enfrenta una crisis energética marcada por la caída de las reservas de gas y petróleo.

Independiente Santa Fe

Revelan que varios jugadores de Santa Fe quieren salir del club

Santa Fe enfrenta un nuevo problema: futbolistas buscarían su salida.

España

Entrada masiva de migrantes marroquíes a enclave español en África ya dejó nueve muertos

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 30 de julio de 2026

Enfermedades

Alerta por enfermedad diarreica en Ipiales: autoridades investigan qué está provocando el brote