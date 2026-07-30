Karol G vivió sorpresivo momento con pequeña fanática que cantó canción de Shakira en su concierto

Carolina Giraldo se ha robado la atención entre millones de fanáticos en los días más recientes, pues el inicio de su nueva gira mundial ‘Tropitour’ ya es materia de conversación entre sus fanáticos y miles de internautas de todo el mundo.

Sus primeros cuatros shows han puesto a vibrar a miles de personas en ciudades como Chicago y Toronto. Sin embargo, los imprevistos no se han hecho esperar ya que su interacción con miles de personas en un mismo escenario en vivo la han llevado a tener que sortear situaciones inesperadas que ya son virales.

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La intérprete de ‘Ivonny Bonita’ implementó en su show un segmento en donde tiene la oportunidad de bajar de la tarima e interactuar con algunos de los fanáticos que se encuentran más cerca a ella.

Por supuesto, las pequeñas fanáticas se han llevado especialmente la atención ya que la antioqueña ha compartido escenario con varias de estas al darles la oportunidad de cantar fragmentos de sus canciones favoritas.

Durante su más reciente show en Toronto, Carolina subió al escenario a una de las pequeñas a quien le preguntó por su canción favorita. Pero la respuesta de esta sorprendió a todos en el recinto ya que manifestó que su canción favorita era ‘Dai Dai’ se Shakira.

Por supuesto, sus palabras generaron conmoción entre los asistentes, quienes rieron y mostraron asombro. Por su parte, Karol G aprovechó el espacio para solicitarle a la menor que cantara un fragmento de la canción y, seguido de esto, solicitó una ola de aplausos.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los fanáticos, quienes aseguraron que dicho momento había sido incómodo para la cantante y su equipo de trabajo.

Otro de los incidentes, durante la misma noche, fue protagonizado por un hombre que subió al escenario e intentó abrazar en reiteradas ocasiones a la antioqueña. Pese a que los guardias de seguridad lograron reaccionar a tiempo, en los clips se observan los instantes en los que este alcanzó a jalar del brazo a Carolina.

Karol G anunció el lanzamiento de su nuevo álbum musical

Una de las noticias más inesperadas fue dada por Giraldo durante su reciente presentación en donde dio a conocer que el próximo 7 de agosto iba a lanzar su nuevo disco ‘No me arrepiento de sentir tanto’.

Bajo un concepto más urbano, Karol ya mostró la que sería la portada del álbum en donde los tonos azules claros y negros son protagonistas.

Cabe recalcar que la mujer ha hecho uso de colores puntuales para los tres últimos álbumes de su carrera, pues todo inició con ‘Mañana será bonito’ al hacer uso de colores pasteles, ‘Mañana Será Bonito Bichota Season’ con rosas y negros, ‘Tropicoqueta’ con naranja y tonos vivos y ahora ‘No me arrepiento de sentir tanto’ con una nueva era sparkly.