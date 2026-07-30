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¿Cuánto cuesta la visa para Estados Unidos tras la caída del dólar?

Así quedó el precio de la visa para Estados Unidos con el dólar más barato.

Visa Estados Unidos con la bajada del dólar
Foto: Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Noticias RCN

julio 30 de 2026
04:57 p. m.
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Los colombianos que planean solicitar la visa para Estados Unidos podrían pagar menos en pesos por el trámite. Aunque el costo oficial sigue siendo de 185 dólares, la caída del dólar ha reducido el valor equivalente en moneda colombiana.

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La reciente disminución del precio del dólar en Colombia no solo beneficia a quienes compran productos importados o planean viajar al exterior. También representa un alivio para los ciudadanos que desean tramitar la visa para Estados Unidos, ya que el pago del arancel consular se calcula en dólares y su valor en pesos depende de la tasa de cambio del día.

Actualmente, la visa de turismo y negocios B1/B2 mantiene un costo oficial de 185 dólares, tarifa que no ha cambiado. Sin embargo, el fortalecimiento del peso colombiano frente a la moneda estadounidense ha hecho que los solicitantes necesiten menos dinero para cubrir ese mismo pago.

¿Cuánto cuesta la visa para Estados Unidos en Colombia?

Con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) cercana a $3.646,58, el costo de los 185 dólares equivale aproximadamente a $695.000 por persona. No obstante, el valor final puede variar ligeramente dependiendo de la tasa de cambio vigente el día en que se realice el pago.

Este arancel debe cancelarse antes de programar la cita en el consulado y corresponde al trámite de la visa B1/B2, utilizada para viajes de turismo, negocios o visitas familiares.

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Si la solicitud es aprobada, la visa suele otorgarse con una vigencia de hasta 10 años, aunque la decisión sobre el tiempo de validez corresponde exclusivamente a las autoridades consulares de Estados Unidos.

¿Cuánto se ahorran los colombianos por la caída del dólar?

La diferencia frente a meses anteriores es considerable. A comienzos de 2025, cuando la TRM se ubicaba alrededor de $4.409,15, pagar los mismos 185 dólares representaba un desembolso cercano a $815.000.

Esto significa que, con la tasa de cambio actual, un solicitante puede ahorrar cerca de $120.000 en comparación con el costo que habría asumido hace poco más de un año.

El beneficio podría ser incluso mayor si el pago coincide con jornadas en las que el dólar registre niveles similares a los mínimos observados entre junio y julio, cuando llegó a cotizar alrededor de $3.182.

En ese escenario, el trámite podría costar aproximadamente $580.000, sin que el Gobierno de Estados Unidos haya modificado el precio oficial de la visa.

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Para quienes tienen previsto viajar próximamente, el comportamiento del dólar se ha convertido en un factor clave al momento de programar el pago del trámite.

Aunque el arancel permanece fijo en dólares, la volatilidad del mercado cambiario puede representar un ahorro importante para el bolsillo de los colombianos.

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