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Alerta por enfermedad diarreica en Ipiales: autoridades investigan qué está provocando el brote

Las autoridades de salud investigan los casos en una institución educativa.

Noticias RCN

julio 30 de 2026
12:00 p. m.
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La ciudad de Ipiales, en Nariño, enfrenta una alerta sanitaria por el incremento de casos de enfermedad diarreica aguda (EDA), una afección gastrointestinal que puede generar complicaciones, especialmente en niños y adultos mayores.

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El aumento de pacientes ha encendido las alarmas de las autoridades, que adelantan investigaciones para establecer el origen del brote y evitar que continúe propagándose.

¿Por qué se dispararon los casos de enfermedad diarreica?

Según el Instituto Departamental de Salud de Nariño, entre el 12 y el 28 de julio 382 personas acudieron a centros asistenciales por presentar síntomas compatibles con enfermedad diarreica aguda.

Las investigaciones preliminares indican que el brote estaría relacionado con la contaminación del agua que abastece al municipio.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, la calidad del recurso hídrico se habría visto afectada por diferentes factores en las cuencas donde nace el afluente, situación que estaría favoreciendo la aparición de enfermedades gastrointestinales.

Brote de enfermedad diarreica se está dando en colegios

Uno de los principales focos de preocupación es que el brote ya alcanzó a una institución educativa del municipio, donde se han reportado estudiantes con síntomas de esta enfermedad.

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Las autoridades advierten que los menores de edad son uno de los grupos más vulnerables frente a este tipo de infecciones, por lo que mantienen vigilancia especial en los colegios y realizan seguimiento a los casos para evitar nuevos contagios.

¿Qué recomendaciones hacen a la comunidad?

Mientras continúan las investigaciones para confirmar el origen del brote, las autoridades recomendaron consumir únicamente agua potable o hervida, reforzar el lavado frecuente de manos, mantener una adecuada manipulación de los alimentos y acudir de inmediato a un centro de salud si se presentan diarrea persistente, vómito, fiebre o signos de deshidratación.

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