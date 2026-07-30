Entrada masiva de migrantes marroquíes a enclave español en África ya dejó nueve muertos

Cientos de migrantes han ingresado desde Marruecos al enclave español Ceuta, en África, durante la tarde de este jueves 30 de julio. Ceuta es una ciudad autónoma española ubicada en la costa norte de África que limita con el mar mediterráneo y con Marruecos.

Ante el ingreso en masa por parte de los migrantes, quienes saltaron las vallas fronterizas o entraron nadando directamente desde el mar, el Ministerio de Interior español dio a conocer que se reforzarán las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

¿Qué está pasando en Ceuta?

Durante la tarde del jueves las autoridades reportaron el ingreso masivo por parte de centenares de migrantes a Ceuta, una de las dos únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

Pese a que el ministerio no especificó la cantidad de soldados que van a enviar a Ceuta, dieron a conocer que reforzarán la Guardia Civil con 70 agentes que se sumarán a los 80 que ya estaban en el lugar. Así mismo, se enviarán grupos de buceadores y embarcaciones de guardacostas del Servicio Marítimo.

Portavoces internacionales dieron a conocer que las autoridades españolas ya han recuperado los cuerpos de nueve inmigrantes que fallecieron al intentar ingresar al enclave español nadando desde el océano.

Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta junto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales(...) para recuperar la normalidad lo antes posible", había señalado antes en X Sánchez.

Recientes declaraciones a la televisión española por parte del alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, informó que en las semanas más recientes se ha registrado el ingreso de más de 1.500 migrantes por vía marítima. Esto ha generado que los centros de acogida se encuentren “colapsados y saturados”.

Imágenes del ingreso de los inmigrantes a Ceuta

Las imágenes muestran el instante en el que centenares de personas ingresaron desde el mar a Ceuta, mientras festejaban, gritaban y lanzaban sus pertenencias al aire al celebrar que se encontraban en territorio español.

Los videos, captados por españoles ubicados en varios de los edificios cercanos a la costa, también dejan ver el instante en los que agentes de la Guardia Civil se limitaban a vigilar la entrada de los migrantes cerca de un puesto fronterizo al sur de Ceuta.