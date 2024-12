Exmánager de Silvestre Dangond habló sobre su ruptura con el artista: aseguró que no recibió "ni un peso"

Tras más de un año la industria musical vallenata sigue conmocionada por la sorpresiva separación entre el reconocido cantante Silvestre Dangond y su antiguo mánager, Carlos Bloom.

El artista guajiro, quien tuvo un gran éxito de la mano de su exmánager decidió romper toda relación a principios del año 2023, algo que generó sorpresa en el mundo de la música.

Tras meses de especulaciones, Bloom decidió romper el silencio y revelar detalles inéditos sobre los motivos que llevaron al fin de esta larga y exitosa sociedad.

Carlos Bloom rompió el silencio tras separación con Silvestre

En una reciente entrevista, Bloom confesó que la decisión de separarse de Dangond fue fruto de un desgaste paulatino en la relación profesional.

“Yo creo que las razones se van desgastando y ya comienza el círculo a ganar espacio (…) Un 7 de diciembre del 2022 yo fui a su casa, me reuní con él y con la esposa. Yo le dije 'Hombre, yo veo que esto está un poco desgastado, yo dejo mi cargo a tu disposición'”, manifestó el exmánager del artista vallenato.

Luego de exponer su caso y demás, Bloom contó que recibe "una llamada y a principios de febrero de 2023. Hay un documento firmado, que por supuesto tiene una cláusula de confidencialidad, la cual voy a hacer respetar. Dejamos por escrito que ya no existe una relación de mánager con artista”.

Y agregó: “Ese día nos reunimos en un restaurante; ninguno de los dos lloró, su esposa sí lloró y me abrazó. Al día siguiente yo se lo firmé; yo no soy un tipo de pretensiones y todo muy bien”.

El exmánager del artista abrió la polémica tras contar que no fue indemnizado. "Yo no he recibido ni un peso, ni tampoco tengo pretensiones. De Silvestre yo no he recibido ni un peso”, dijo.