Familia de Yeison Jiménez hará celebración en honor al que habría sido su cumpleaños 35: ¿cómo asistir?

Seis meses han transcurrido tras el trágico accidente que acabó con la vida del cantante Yeison Jiménez, quien tenía 34 años y se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera musical al convertirse en el primer artista regional en llenar dos veces el Campín de Bogotá.

Por esto, tras la profunda tristeza que ha embargado a sus más fieles fanáticos, la familia del caldense ha decidido realizar un evento en honor al que habría sido su próximo cumpleaños celebrado el 26 de julio.

¿En dónde se celebrará el cumpleaños de Yeison Jiménez?

Hay gran expectativa frente a lo que seguirá siendo la carrera del cantante, quien en vida aseguró que tenía un amplio repertorio de composiciones y canciones grabadas que todavía no habían salido al público.

Por esto, para continuar con el legado del artista, su empresa Sírvalo Pues y sus familiares se encuentran difundiendo la información oficial del evento que se llevará a cabo para celebrar la vida del que ha sido considerado como el artista más grande del género regional.

La cita, denominada como la noche jimenista, será este domingo 26 de julio, en horas de la noche, en la cantina de la compañía ubicada en la zona T de Bogotá. Durante el evento habrá DJ en vivo, se podrá disfrutar del setlist completo del cantante y los asistentes tendrán que contar con la merch oficial que caracterizó a los fanáticos del caldense.

Los interesados en asistir tendrán que realizar su respectiva reserva por medio de los canales oficiales de la empresa de eventos Sírvalo Pues, quienes ya habilitaron el número oficial para apartar la asistencia.

Lanzamiento oficial de la nueva canción de Yeison Jiménez

Por otro lado, hay gran expectativa por la que será la nueva canción de Yeison Jiménez después de su partida. Pese a que ya han sido lanzadas canciones como ‘Dime que sí’ y ‘Con el corazón’, el nuevo éxito corresponde a la primera canción inédita del cantante que logró dejar grabada en vida.

Por esto, para celebrar el respectivo lanzamiento, familiares del cantante extendieron la invitación para este jueves 23 de julio en donde también se podrá disfrutar del video oficial de la melodía.

Para asistir a la cantina de Sírvalo Pues se tendrá que reservar el cupo para el evento que dará inicio sobre las 4:00 p.m. Este contará con su respectivo cóctel de bienvenida y regalos propios de la merch oficial de Yeison Jiménez.