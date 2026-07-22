CANAL RCN
Tendencias

"Se tienen que cuidar": Mhoni Vidente envió contundente advertencia para reconocidos cantantes

La vidente explicó qué es lo que tienen que evitar los artistas en los próximos días.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
05:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Como ha ocurrido a lo largo de los primeros meses del 2026, Mhoni Vidente no solo ha leído sus cartas para analizar el clima y lo que podría pasar a nivel político en cada país, sino que también para hablar de la vida de los famosos.

Fue así como en los últimos días sorprendió al asegurar que tres reconocidos cantantes tienen que estar muy pendientes de su seguridad para evitar ataques en su contra.

Mhoni Vidente reveló impactante predicción sobre Mbappé tras la eliminación de Francia en el Mundial 2026
RELACIONADO

Mhoni Vidente reveló impactante predicción sobre Mbappé tras la eliminación de Francia en el Mundial 2026

¿De qué artistas habló la reconocida vidente? ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente advirtió a Christian Nodal, Junior H y Alfredito Olivas

En una de sus últimas predicciones, Mhoni Vidente aseguró que Christian Nodal, Junior H y Alfredito Olivas tienen que evitar los problemas a toda costa.

"A Nodal lo querían secuestrar en Zacatecas, ¿se acuerdan? Entonces se tiene que cuidar mucho porque veo que hay situaciones oscuras", comenzó afirmando la reconocida astróloga.

"Nodal, Junior H y Alfredito Olivas, ellos tres se tienen que cuidar de los problemas en cuestiones de atentados o accidentes en la carretera. Hay que ser inteligentes y no meterse en líos. Se tienen que cuidar, así que mucho ojo", añadió Mhoni Vidente.

¿Qué más ha dicho Mhoni Vidente en los últimos días?

En sus más recientes análisis, Mhoni Vidente también ha hablado de Colombia debido a que iniciará un nuevo periodo presidencial.

"Yo lo visualizo": Mhoni Vidente realizó contundente predicción sobre el futuro político de Colombia
RELACIONADO

"Yo lo visualizo": Mhoni Vidente realizó contundente predicción sobre el futuro político de Colombia

Es así como ha asegurado que el 7 de agosto se respetará la democracia y se llevará a cabo la posesión de Abelardo de la Espriella sin problemas.

Asimismo, una vez terminó la segunda vuelta, la astróloga radicada en México manifestó que sus cartas le han indicado que el nuevo gobierno de Colombia no solo impulsaría la seguridad, sino que también fomentaría el crecimiento económico a partir de negocios viables.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

¡Se tomaron las redes! Estos son los mejores memes del primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2026

Conciertos

Concierto gratuito de Luis Alfonso en Bogotá este 23 de julio: recomendaciones

Kylian Mbappé

Paparazzis captaron a Ester Expósito y Mbappé en una noche romántica en Miami

Otras Noticias

Reforma tributaria

¿Sube la cerveza? Estos son los licores que pagarán IVA del 19 % con la reforma tributaria

La nueva propuesta fiscal busca llevar la tarifa del IVA del 5 % al 19 % para destilados y vinos, mientras que la cerveza mantendrá un esquema diferenciado.

Selección de Argentina

Figura de la Selección Argentina arremetió contra hinchas de otros países: esto dijo

El titular de la 'albiceleste' se pronunció en sus redes sociales tras la final perdida vs. España.

Abuso a menores

Identificaron a docente en Caldas que habría acosado sexualmente a varias de sus estudiantes

Nicolás Maduro

Así fue el operativo para llevar a Maduro al tribunal: unidades armadas, helicóptero y carros blindados

Antioquia

Crisis en la salud azota a Antioquia: hospitales anuncian suspensión de servicios para EPS Coosalud