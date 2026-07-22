"Se tienen que cuidar": Mhoni Vidente envió contundente advertencia para reconocidos cantantes

Como ha ocurrido a lo largo de los primeros meses del 2026, Mhoni Vidente no solo ha leído sus cartas para analizar el clima y lo que podría pasar a nivel político en cada país, sino que también para hablar de la vida de los famosos.

Fue así como en los últimos días sorprendió al asegurar que tres reconocidos cantantes tienen que estar muy pendientes de su seguridad para evitar ataques en su contra.

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Mhoni Vidente advirtió a Christian Nodal, Junior H y Alfredito Olivas

En una de sus últimas predicciones, Mhoni Vidente aseguró que Christian Nodal, Junior H y Alfredito Olivas tienen que evitar los problemas a toda costa.

"A Nodal lo querían secuestrar en Zacatecas, ¿se acuerdan? Entonces se tiene que cuidar mucho porque veo que hay situaciones oscuras", comenzó afirmando la reconocida astróloga.

"Nodal, Junior H y Alfredito Olivas, ellos tres se tienen que cuidar de los problemas en cuestiones de atentados o accidentes en la carretera. Hay que ser inteligentes y no meterse en líos. Se tienen que cuidar, así que mucho ojo", añadió Mhoni Vidente.

¿Qué más ha dicho Mhoni Vidente en los últimos días?

En sus más recientes análisis, Mhoni Vidente también ha hablado de Colombia debido a que iniciará un nuevo periodo presidencial.

Es así como ha asegurado que el 7 de agosto se respetará la democracia y se llevará a cabo la posesión de Abelardo de la Espriella sin problemas.

Asimismo, una vez terminó la segunda vuelta, la astróloga radicada en México manifestó que sus cartas le han indicado que el nuevo gobierno de Colombia no solo impulsaría la seguridad, sino que también fomentaría el crecimiento económico a partir de negocios viables.