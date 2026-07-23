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“Yo no quería venir”: estos fueron los primeros delantales negros en MasterChef Celebrity

El primer reto en parejas generó lágrimas y frustración entre los participantes con más errores en sus platillos.

Foto: Canal RCN
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julio 23 de 2026
07:04 a. m.
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El segundo reto en la cocina más famosa del mundo se llevó a cabo y las emociones estuvieron más presentes que nunca, pues las 24 celebridades manifestaron su alegría por estar en competencia y su deseo de no convertirse en el primer eliminado del juego.

Sin embargo, las exigencias impuestas por los tres chefs superaron los ánimos de algunos cocineros ya que no todos lograron ejecutar las preparaciones solicitadas para cumplir el primer reto de parejas.

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¿Cuáles fueron los primeros delantales negros del juego?

El reto creativo inició y todos tuvieron que conformar parejas y un trío para lograr sorprender a los chefs con los platillos que les fue designado por medio de un sobre.

El azar no jugó a favor de todos ya que algunos participantes tuvieron que preparar varios de los platos que más temor les generaba en la competencia.

Este fue el caso de Iván Marín y Tavo Bernate, quienes tenían la labor de presentar un flan especial ante los jurados. Sin embargo, las técnicas y la inexperiencia jugaron en contra de los dos, quienes se percataron de su mal resultado a escasos minutos de que el reto finalizara.

Por supuesto, la indignación, frustración y nostalgia se apoderaron de ambas celebridades ya que ambos dejaron sus materiales en la estación al ver que el postre no creció dentro del horno.

Pero la reacción del famoso humorista generó fuertes especulaciones entre sus demás compañeros, quienes se percataron de que Marín rompió en llanto al manifestar su miedo por convertirse en el primer eliminado de la temporada.

Pese a que la presentadora Claudia Bahamón se acercó para alentar a ambos cocineros, los resultados no jugaron a favor suyo. Durante la degustación, la chef Belén manifestó su impacto por ver llorar al hombre por el mal resultado de su flan.

Aunque dentro de las recomendaciones los jueces recalcaron que el postre no iba a tomar su textura a minutos de entregar el platillo, los ánimos no tardaron en aparecer.

Ante el mal resultado de su preparación, Iván y Tavo fueron los primeros cocineros de la temporada en llevarse el delantal negro. Se espera que en el próximo reto más celebridades queden en riesgo para que compitan en la primera salvación.

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Primer pin de inmunidad en MasterChef Celebrity

Por otro lado, el primer capítulo de la temporada generó todo tipo de emociones y expectativas ya que la famosa Luisa Vergara fue quien se llevó el primer pin de inmunidad al presentar un platillo exquisito que fue exaltado por los tres chefs.

Dicho inicio del juego marcó un importante hito en la competencia ya que varios de los cocineros empezaron a detectar las fortalezas y debilidades de cada uno de los concursantes.

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