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Reconocido periodista fue asesinado a tiros en México: esto se sabe

El asesinato ocurrió el miércoles 22 de julio, en horas de la mañana.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
07:15 a. m.
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En México hay consternación porque se registró el asesinato de otro periodista.

Alejandro Leyva Aguilar, el comunicador que tenía 60 años, se destacó como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, y publicaba la columna 'El Zumbido del Moscardón', fue baleado en la mañana del 22 de julio de 2026.

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¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué han determinado las autoridades mexicanas hasta el momento?

Así fue el asesinato de Alejandro Leyva, el reconocido periodista de México

De acuerdo con lo revelado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el periodista Alejandro Leyva se encontraba en un establecimiento situado en La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, en Oaxaca.

Sin embargo, sobre las 10:50 de la mañana (hora de México), dos sujetos se acercaron en una moto, uno de ellos empuñó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó al comunicador al menos tres veces.

Tras ese ataque armado, el periodista Alejandro Leyva sufrió heridas letales y falleció casi que de inmediato.

Además, una mujer también resultó herida en medio de ese hecho que continúa siendo investigado.

Estas han sido las reacciones tras el asesinato de Alejandro Leyva, el reconocido periodista de México

Después de que las autoridades de Oaxaca confirmaron el asesinato del periodista Alejandro Leyva, sus seguidores comenzaron a enviar múltiples mensajes de condolencias.

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"Gracias por ser tan valiente", "mis respetos a sus familiares y amigos", "siempre habló con la verdad", "qué terrible que pase esto", "es muy lamentable", "descansa en paz", "no a la impunidad", "no puede ser que se registre otro crimen" y "qué barbaridad", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

En sus columnas periodísticas, el periodista Alejandro Leyva acostumbraba a denunciar casos de corrupción y ya había advertido amenazas en su contra a finales del 2025.

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