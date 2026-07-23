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Se tomó decisión de último momento para el inicio de la Liga BetPlay 2026 II: afecta a Atlético Nacional

La Dimayor confirmó la determinación a través de un comunicado oficial.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
07:41 a. m.
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La Liga BetPlay 2026 II comenzará a jugarse el viernes 24 de julio. Llaneros y Deportivo Pereira abrirán el telón en Villavicencio, a las 6:10 de la tarde.

Posteriormente, a partir de las 8:15 de la noche, Deportivo Cali enfrentará en su estadio a Jaguares.

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Sin embargo, la primera fecha ya sufrió cambios inesperados debido a que el debut de Atlético Nacional tuvo que ser aplazado por la Dimayor. ¿Cuál fue la razón?

Ya es oficial: se aplazó el partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay 2026 II

El sábado 25 de julio, en horas de la tarde, Boyacá Chicó iba a recibir a Atlético Nacional en el Estadio La Independencia de Tunja.

No obstante, a través de un comunicado oficial, la Dimayor informó que el partido tendrá que ser reprogramado.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano - Dimayor, se permite informar a la opinión pública que hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Fútbol de Tunja de la imposibilidad de realizar el compromiso entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, válido por la fecha 1 de la Liga BetPlay II 2026, programado para este sábado 25 de julio", se detalló.

"Rechazamos este tipo de decisiones que la Comisión toma a tres días de disputarse el encuentro. Recordamos que Dimayor definió el calendario y fixture de la Liga BetPlay 2026 desde el mes de enero. Adicionalmente, ratificó el día y hora de este partido desde el pasado 24 de junio del presente año. A pesar de conocer la programación con la señalada anticipación, la Comisión Local de Fútbol de Tunja parece priorizar cualquier otra actividad, en este caso específico un evento notificado con solo cuatro días hábiles previos, dejando a un lado la realización de un encuentro de vital importancia para Boyacá Chicó, Atlético Nacional, Dimayor y, en especial, la ciudad de Tunja, que deja de percibir una activación económica importante", se añadió.

¿Cuándo será entonces el primer partido de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026 II?

Debido al partido aplazado vs. Boyacá Chicó, Atlético Nacional debutará en la Liga BetPlay 2026 II hasta el domingo 2 de agosto.

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Su rival será Jaguares, en Montería, a las 3:45 de la tarde.

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