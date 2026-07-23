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Barranquilla como capital alterna de Colombia: el proyecto anunciado por Abelardo de la Espriella

El presidente electo habló sobre la descentralización de la política en el país y anunció que presentará un proyecto legislativo una vez se posesione.

Abelardo de la Espriella Barranquilla
FOTO: AFP

Noticias RCN

julio 23 de 2026
08:16 a. m.
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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que presentará un proyecto legislativo para que la ciudad de Barranquilla quede establecida como la capital alterna del país, como una medida para combatir la centralización de la política.

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Si bien había anunciado que tendría una sede alterna para su gobierno en la capital atlanticense, ahora busca que su propuesta quede plasmada en la Constitución, por lo que presentará su propuesta oficialmente una vez posesionado el próximo 7 de agosto.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre Barranquilla?

En medio de un acto oficial, De La Espriella explicó su intención de gobernar desde las regiones, por lo que buscará el reconocimiento de Barranquilla como capital alterna.

Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista. Un hijo de esta tierra se sentará en pocos días en el solio de Bolívar. Hace 140 años Colombia no tenía un presidente del Caribe; el último fue el presidente Núñez. Pero yo no voy a cometer el error de Núñez. Yo no voy a defender el centralismo que defendió el presidente Núñez. Yo voy a defender la descentralización; por eso voy a gobernar desde las regiones con ustedes. Y, además de eso, uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia.

¿Qué debe pasar para convertir a Barranquilla en capital alterna y qué implicaciones tendría?

La propuesta de Abelardo de la Espriella sería una reforma constitucionalista, por lo que será el Congreso de la República quién deberá tomar la decisión en un trámite que tendría que superar ocho debates en Cámara y Senado.

De momento, no se conoce cuáles son los alcances del proyecto legislativo, pero de entrada habría certeza de que no busca reemplazar a Bogotá como la capital del país. Además, lo que podría cambiar sería la posibilidad de tener un despacho de Gobierno en Barranquilla, así como el posible traslado de funciones o entidades.

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