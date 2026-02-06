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‘Toy Story 5’ reunirá a distintos famosos para dar vida a nuevos personajes musicales

La nueva entrega de la entrañable historia de Disney y Pixar ya ha generado gran expectativa entre sus fieles seguidores.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 02 de 2026
07:24 a. m.
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‘Toy Story 5’ se perfila como uno de los mayores estrenos del verano y no es para menos ya que la histórica película de Disney y Pixar ha acompañado a generaciones enteras que al día de hoy siguen aclamando la producción como una de las favoritas.

Por esto, la confirmación de la participación de varios famosos ya ha tomado por sorpresa a los espectadores, quienes recalcaron el gran grupo musical que acompañará tanto a la banda sonora como a los nuevos personajes de la producción.

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¿Quiénes son los famosos que participarán en la producción?

Cada vez se van revelando los nombres de las celebridades que estarán dentro de la nueva edición de la historia de juguetes más famosa del mundo. Una de las sorpresas fue la confirmación de que Bad Bunny se integrará al elenco al darle vida a ‘Pizza con gafas de sol’, quien sería un nuevo y auténtico personaje para esta entrega.

Por supuesto, su aparición ya ha sido celebrada por parte de sus seguidores ya que esta no sería la primera vez en la que el puertorriqueño presta su voz para dar vida a personajes animados.

Otro de los famosos que confirmaron su participación fue el productor Bizarrap ya que el argentino compartió una fotografía, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde se le vio junto a los personajes de ‘Woody’ y ‘Buzz Lightyear’. Aunque todavía no está confirmado, se sabe que el famoso le dará su voz al personaje ‘Santa de jardín’.

La tercera celebridad confirmada fue nada más y nada menos que Taylor Swift, quien será la encargada de interpretar una de las canciones de la banda sonora de la película por medio de la canción ‘I Knew It, I Knew You’. La confirmación fue dada por parte de la misma cantante, quien no dudó en ocultar su emoción por participar en una de las producciones más queridas y recordadas desde que tenía 5 años.

“Siempre soñé con escribir para estos personajes que adoro desde que tenía 5 años y vi la primera película de Toy Story. Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección”, aseguró.

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¿Cuándo se estrenará ‘Toy Story 5’?

Pese a todas las especulaciones, la quinta entrega de esta adorable historia será estrenada el próximo 19 de junio en todas las salas de cine por lo que se espera una asistencia masiva por parte de los fanáticos de todo el mundo.

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