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Nicky Jam anunció el que será su segundo estadio en Colombia: aquí los detalles

A horas de hacer su primer estadio en el país, el artista anunció el que será su segundo concierto masivo.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 01 de 2026
08:18 p. m.
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Nick Rivera Caminero está a días de hacer historia en Colombia ya que llevará a cabo el que será su primer concierto en el país que ha catalogado como su “segundo hogar” tras despegar por segunda vez su carrera desde Medellín.

Por esto, como parte del reconocimiento al país, el artista decidió sorprender a sus fanáticos al anunciar su primer Campín que se realizará este próximo 6 de junio de 2026 y promete ser uno de los mejores shows del año para el género.

No obstante, y como lo mencionó en una reciente entrevista con Noticias RCN, el cantante ya confirmó que Bogotá no será la única ciudad privilegiada para verlo ya que, en los días más recientes, anunció su segundo estadio nacional.

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¿En dónde será el segundo estadio de Nicky Jam?

El gran evento se llevará a cabo en Cali, en el estadio Pascual Guerrero, el próximo 14 de noviembre del 2026. Los interesados podrán adquirir sus respectivas boletas por medio de la tiquetera oficial Mundo Boletos Colombia.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que una gran variedad de colegas manifestaron su emoción por ver al cantante en dicha ciudad en la cual no se presenta desde hace más de tres años.

No obstante, cientos de fanáticos han expresado su interés por ver al artista en Medellín una vez más. Se espera que próximamente el artista anuncie nuevas presentaciones en otros estadios del país.

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Nicky Jam hace historia en el Choliseo de Puerto Rico

Por otro lado, el artista no para de dar presentaciones exitosas por todo el mundo ya que, en días recientes, llevó a cabo uno de sus shows más esperados en Puerto Rico al llegar, una vez más, al famoso Choliseo.

Este escenario se ha convertido en uno de los más emblemáticos dentro de la cultura puertorriqueña y para el género urbano en general, pues allí se han presentado históricamente algunos de los artistas más representativos del género como Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, Arcángel, Bad Bunny, entre otros.

Pero su presentación también estuvo cargada de sentimentalismo y reencuentros inesperados, pues uno de sus invitados fue J Balvin con quien protagonizó un sentido encuentro en tarima.

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