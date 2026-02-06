Escrutinios de la primera vuelta presidencial coinciden en 99,94% con datos del preconteo

Las elecciones del pasado 31 de mayo dejaron un panorama dividido para el país. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasaron a segunda vuelta con una diferencia de menos de 3 puntos porcentuales.

De acuerdo con datos del preconteo, De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, mientras que Cepeda alcanzó 9.688.361. Por su parte, la candidata del uribismo, Paloma Valencia, quedó tercera con apenas 1.639.685 votos.

Ahora, la Registraduría confirmó que el avance del escrutinio de los resultados, efectuado por jueces de la República, llegó al 99,98% sin ninguna novedad.

Preconteo y escrutinio coinciden en 99,94%

La coincidencia de datos entre el preconteo y el escrutinio es de 99,94%, según la autoridad electoral, que también señaló que de las más de 122.000 mesas instaladas para las elecciones de primera vuelta, solo resta escrutar 33.

Esas 33 mesas se encuentran ubicadas en Antioquia, Boyacá, Cauca, Guaviare, Nariño, Santander, Tolima, Vaupés y Vichada.

La Registraduría destacó la mínima diferencia registrada entre ambos procesos de consolidación de los datos, añadiendo que desde ya se adelantan los preparativos para la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

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Así votó Colombia en primera vuelta

De los más de 41 millones de colombianos habilitados para votar, la Registraduría registró la participación de 23.978.304, lo que representa el 57,88% del censo electoral de 2026.

Este año, el voto en blanco representó el 1,71% de las votaciones, mientras que los votos nulos fueron el 1,02% y los no marcados apenas el 0,19%.

Para estas elecciones el mapa mostró una tendencia que parece consolidarse en el país. El centro se pronunció con contundencia hacia la corriente de la derecha, a excepción de Bogotá. Mientras que los bordes norte, sur, suroccidente, parte del oriente y la región insular del país votaron por el continuismo representado por la izquierda del presidente Gustavo Petro.

En departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Casanare, Meta, Tolima, Caldas, Huila, Caquetá y Guaviare ganó Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, en zonas como Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Putumayo, toda la costa Caribe, el Pacífico y las islas de San Andrés y Providencia, el favorito fue el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.