“Así no se hace una campaña”: Alejandro Estrada sobre el apoyo que recibió de Alexa Torres

El gran triunfo de Alejandro Estrada, tras convertirse en el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, sigue siendo el tema de conversación en todas las redes sociales ya que el hombre se convirtió en el favorito de Colombia durante los meses más recientes tras protagonizar un sin fin de polémicas dentro del recinto.

Por esto, el hombre ha tenido la oportunidad de dar una serie de entrevistas para distintos medios de comunicación en donde ha revelado cómo fue su paso por el reality, las expectativas del futuro, sus amistades dentro del juego y la percepción que tiene del mundo que dejó en enero del 2026.

No obstante, recientes declaraciones ya han abierto un amplio debate ya que se refirió a la campaña que hizo Alexa Torres a su favor durante la última semana de juego.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Alexa Torres?

El famoso actor, denominado como el “zorro viejo”, llegó al programa del Canal RCN ‘Buen día, Colombia’ en donde se sinceró con los presentadores sobre lo que vivió aislado del mundo por más de cuatro meses.

Uno de los temas de conversación, durante la entrevista, fue su percepción sobre la campaña que su compañera Alexa Torres hizo a su favor para que se convirtiera en el ganador de la temporada.

Pese a que ambos se vieron unidos durante los últimos días de juego, Estrada manifestó su inconformidad con las acciones que realizó su amiga al considerar que su actuar no era la indicada en medio de la campaña.

“Sí debo decir claramente que cuando llega Alexa a la campaña siento que fue (...) desde lo que vi. Yo incluso la agarré y le dije ‘¿Pero qué estás haciendo?’, así no se hace una campaña porque tú estás trabajando para mí y si yo te estuviera pagando entonces”, aseguró el actor.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz juntos en el hotel

Otro tema de discusión, en el programa ‘Mañana Express’, correspondió al de la presunta noche que Alejandro y Yuli compartieron tras finalizar la última gala del reality. Pese a las amplias especulaciones sobre un romance, Estrada aseguró que solamente sostienen una amistad.

“He estado juicioso, pero estábamos tomando y cada quien para su habitación. Yo me quedé descansando y nada (...) se nos dio la oportunidad para hablar sin las cámaras, pero realmente amigos”, finalizó.