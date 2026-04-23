Festival Vallenato 2026: Programación, artistas y entradas

Con 26 artistas en escena, descubre cómo vivir la mejor fiesta de Valledupar entre amigos, buena música y una experiencia exclusiva a orillas del legendario río Guatapurí.

KZ Old Parr: el regreso de las casetas al Festival Vallenato 2026

Desde hace más de cinco décadas, las casetas han sido el alma no oficial del festival. Estos espacios nacieron de la espontaneidad de la parranda, convirtiéndose en el punto de encuentro por excelencia para generaciones de amantes del folclor.

Honrando esa esencia, la KZ Old Parr abre sus puertas este 24 de abril en la Cancha del Ateneo Moderno. Este espacio no es solo un escenario, sino una resignificación de la tradición vallenata. Durante ocho días de programación continua, la caseta demostrará que la verdadera magia del festival ocurre abajo de la tarima, en los brindis compartidos y las historias que se tejen alrededor de la música.

Programación y artistas: de Poncho Zuleta a Karen Lizarazo

Para garantizar una experiencia intergeneracional que atraiga tanto a puristas del folclor como a nuevos oyentes, la KZ Old Parr ha reunido a 26 artistas en un cartel de lujo. Gracias a la alianza estratégica con Metroconcierto (un referente en la expansión de la oferta cultural en Valledupar), los asistentes podrán disfrutar de una mezcla perfecta entre el vallenato clásico y los sonidos contemporáneos del Caribe.

Entre las figuras más destacadas de la programación se encuentran:

Poncho Zuleta: La leyenda viva que garantiza el peso histórico del vallenato tradicional.

La leyenda viva que garantiza el peso histórico del vallenato tradicional. Karen Lizarazo y Diego Daza: Los líderes de la nueva ola que imponen el ritmo actual.

Los líderes de la nueva ola que imponen el ritmo actual. Aria Vega y Dekko: Propuestas frescas que expanden el sonido caribeño y conectan con las audiencias más jóvenes.

Cauce de Oro: la experiencia VIP de Old Parr a orillas del Guatapurí

Más allá del jolgorio de las casetas, el Festival Vallenato 2026 también ofrece espacios para la sofisticación y el disfrute pausado. Para quienes buscan una celebración más íntima, la marca presenta la experiencia "Cauce de Oro", protagonizada por el equilibrado y profundo Old Parr 18 años.

Este encuentro exclusivo se llevará a cabo el 1 de mayo a orillas del río Guatapurí. El objetivo es claro: reconectar con la parranda sin planear, el junte entre compadres y las historias cantadas bajo la sombra de los árboles. Es un homenaje al Valledupar de antaño, donde el tiempo marca su propio ritmo y la conversación fluye de manera natural.

¿Dónde comprar las entradas para la KZ Old Parr en Valledupar?

Ya sea disfrutando del carácter clásico y suave de Old Parr 12 años en medio de la euforia de la caseta, o viviendo la pausa sofisticada de un 18 años frente al río, el festival de este año promete opciones para todos los gustos.

Para no quedarse por fuera de los conciertos y parrandas más comentados de esta edición 59, las boletas ya están a disposición del público. Las entradas para la KZ Old Parr se pueden adquirir desde los $45.000 (más el costo de servicio) a través de la plataforma oficial de www.metroticket.com.co. Asegura tu lugar y prepárate para construir nuevas historias donde la buena música y los amigos nunca faltan.