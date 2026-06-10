Esperanza Gómez se pronunció antes de la segunda vuelta presidencial: ¿reveló su voto?

Colombia está a 11 días de elegir al nuevo presidente que asumirá el cargo desde el 8 de agosto de 2026.

Tras la jornada electoral del 31 de mayo, los dos candidatos que quedaron en carrera para ser los nuevos mandatarios del país son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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De la Espriella ganó la primera vuelta con el 43,73 % de los votos, pero el panorama continúa muy reñido debido a que ambos políticos están intentando convencer a los votantes de Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras.

En medio de esa realidad, varios famosos han dado pistas de su postura política y Esperanza Gómez fue una de ellas. ¿Qué dijo?

Esperanza Gómez mostró afinidad por Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial en Colombia

En los últimos días, Iván Cepeda publicó en su cuenta de Instagram el detrás de cámaras de un comercial que, según dijo, considera fundamental para seguir atrayendo a la gente antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

"Detrás de cámaras: así fue mi día actuando para un comercial. ¡Se vienen cositas!", escribió el candidato.

Y, luego de que ese post se hizo viral, Esperanza Gómez le expresó su apoyo comentando emoticones de aplausos y corazones.

Además, esa no fue la única manifestación política de Esperanza Gómez, sino que el 9 de junio, en una de sus historias, dejó claro su desacuerdo con el fracking tras compartir un post en el que se mencionaban algunas consecuencias adversas.

¿Qué se debe tener en cuenta para la segunda vuelta presidencial?

Tal y como sucedió el 31 de mayo, las urnas en Colombia abrirán a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 4:00 de la tarde.

Además, los ciudadanos podrán acceder a la página oficial de la Registraduría Nacional para consultar dónde es su puesto de votación y si les corresponde o no ser jurados de votación.