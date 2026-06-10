Famoso actor sufrió aparatoso accidente automovilístico: ¿qué ocurrió?
El actor mostró que su camioneta quedó totalmente destruida tras el choque.
Noticias RCN
04:15 p. m.
Uno de los actores e influencers que más ha ganado popularidad en el último tiempo en México, preocupó a sus internautas en los últimos días.
Aaron Mercury, que tiene más de seis millones de seguidores en Instagram, actuó en la serie 'Corazón de Marruecos' y también participó en La Casa de los Famosos de su país, sufrió un aparatoso accidente automovilístico.
El actor e influencer informó lo sucedido en sus redes sociales y mostró lo destruida que quedó su camioneta tras el accidente.
Así fue el accidente automovilístico que tuvo Aaron Mercury, el famoso actor e influencer de México
En un video, Aaron Mercury indicó que iba a bordo de su camioneta BMW y que, tras perder el control, chocó fuertemente contra una barda.
"Como verán aquí, choqué mi camioneta nueva, la que tanto les había presumido. Iba manejando en la noche, venía ya para la casa y no sabía que estaban medio mal mis llantas, aunque ya me habían avisado un poco", dijo.
"Aparte había llovido, estaba mojado el suelo y también, obviamente, voy a tomar responsabilidad porque iba un poco más rápido de lo normal. Cuando intenté frenar me deslicé y choqué. Fue un choque bastante fuerte, en el cual yo estaba como a una altura de 15 o 20 metros, y me estrellé tres veces con una barda que por suerte aguantó. Estuvo muy cerca a ser algo muy malo", añadió.
¿Cuál es el estado de salud de Aaron Mercury, el actor e influencer de México, tras su accidente automovilístico?
En el video en el que habló de su accidente, Aaron Mercury hizo énfasis en que se lastimó sus rodillas, pero que no sufrió ninguna herida de gravedad.
Además, en el programa Hoy, que se emite en México, reconoció que estuvo un poco inconsciente tras el choque, pero que con el paso de los minutos fue sintiéndose mejor.