Cómo elegir la lavadora perfecta para tu hogar

Con tantas opciones disponibles en el mercado colombiano —desde modelos básicos hasta equipos de alta gama— es clave conocer qué aspectos considerar antes de invertir. Aquí encontrarás una guía práctica con consejos de expertos para elegir la lavadora ideal según la cantidad de personas, el espacio disponible y los hábitos de lavado de tu familia.

¿Qué tener en cuenta antes de comprar una lavadora?

La lavadora es uno de los electrodomésticos más importantes en los hogares colombianos, no solo por la comodidad que ofrece, sino porque su elección puede marcar la diferencia en el ahorro de servicios públicos y el cuidado de las prendas. La clave está en identificar la capacidad adecuada, el tipo de lavadora y las funciones que más se ajustan al estilo de vida de tu familia.

Hogares pequeños (1 a 2 personas): se recomiendan lavadoras de 6 a 10 kg.

Familias medianas (3 a 4 personas): capacidades entre 11 y 14 kg permiten lavar cobijas y sábanas sin problemas.

Familias numerosas (5 o más integrantes): equipos de 15 kg o más son ideales para reducir la frecuencia de lavado.

Tipos de lavadoras: cuál se adapta mejor a tu espacio y estilo de vida

En Colombia, el mercado ofrece alternativas para todo tipo de necesidades y presupuestos:

Carga superior: prácticas y rápidas, perfectas para espacios reducidos.

Carga frontal: destacan por su eficiencia en agua y energía, además de cuidar mejor los tejidos.

Lavadoras-secadoras: la solución ideal para apartamentos o lugares donde no hay espacio para tender la ropa.

Los expertos recomiendan pensar no solo en el diseño, sino en el ahorro de recursos a largo plazo y en la durabilidad del equipo.

Consejos para un uso eficiente y cuidado de las prendas

Además de la elección correcta, los hábitos de uso garantizan el rendimiento del electrodoméstico:

Lavar con cargas completas, sin sobrecargar.

Clasificar las prendas por color y textura.

Usar ciclos ecológicos para reducir el consumo.

Medir adecuadamente el detergente para evitar daños en la máquina y residuos en la ropa.

Retirar la ropa apenas termine el ciclo para prevenir malos olores.

Precios y variedad de lavadoras en Colombia

Actualmente, cadenas como Alkomprar ofrecen cerca de 150 referencias de lavadoras con precios que van desde los $640.000 en modelos básicos hasta más de $8.500.000 en equipos de última tecnología. Las opciones incluyen lavadoras semiautomáticas, automáticas de carga superior, de carga frontal y lavadoras-secadoras, todas con planes de financiamiento y asesoría especializada para facilitar la compra.