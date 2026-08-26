Harry Potter vuelve a las salas de cine del país: estas son las fechas y precios

Harry Potter y la piedra filosofal volverá a la pantalla grande de Cinemark Colombia el jueves 27 de agosto, en el marco de los 25 años de su estreno original. El reestreno hace parte de una celebración mundial de Warner Bros.

Discovery, que llevará la película a salas de Norteamérica, Europa, América Latina y Asia-Pacífico entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre. Para acompañar la fecha, Cinemark lanzó una colección exclusiva de seis Minimark coleccionables de la saga, ya disponible en todos los teatros Cinemark del país.

Como parte de la celebración, Cinemark lanzará una edición limitada de seis Minimark coleccionables inspirados en los personajes de la saga, que se suma a la agenda de productos conmemorativos que acompañan el aniversario en todo el mundo.

'Harry Potter y la piedra filosofal': 25 años del comienzo de todo

La película llegó a los cines el 16 de noviembre de 2001, dirigida por Chris Columbus y basada en la primera novela de J. K. Rowling. Con un presupuesto de 125 millones de dólares, recaudó cerca de mil millones en la taquilla mundial y lanzó las carreras de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Fue el punto de partida de una de las franquicias más exitosas de la historia del cine: las ocho películas de la saga suman más de 7.700 millones de dólares en recaudación global.

Un cuarto de siglo después, la historia del niño que descubre que es mago, la carta de admisión a Hogwarts y el andén 9¾ siguen siendo referencias culturales para varias generaciones. De ahí que la celebración no apunte solo a quienes la vieron en 2001, sino también a quienes conocerán el inicio de la saga en una sala de cine por primera vez.

¿Qué trae de diferente este reestreno?

No se trata de una función común. Junto a la película se proyectarán 10 minutos de imágenes detrás de cámaras nunca antes vistas en la gran pantalla, un material pensado especialmente para los fanáticos que ya conocen la historia de memoria.

El reestreno se enmarca en Regreso a Hogwarts, la celebración global que los seguidores de la saga realizan cada 1 de septiembre, el día en que los estudiantes vuelven al colegio de magia, y que este año se extiende durante agosto y septiembre. La conmemoración incluye además un logotipo especial del 25.º aniversario, inspirado en el brillo plateado de los Patronus, que aparecerá en las líneas de productos oficiales.

Fanáticos podrán obtener recuerdo de esta película

La colección ya se encuentra disponible para todo el público en todos los teatros Cinemark del país y, al tratarse de una edición conmemorativa, las unidades son limitadas. El precio también tiene alternativas: los socios de Cine Club, el programa de membresías de Cinemark, accederán a descuentos sobre la edición. Hay dos planes disponibles, cada uno pensado para un tipo de espectador.

Cine Club Pro es el plan más completo, pensado para quienes van a cine varias veces al mes e incluye descuentos en boletería y confitería.

Cine Club Gold es la alternativa para quienes asisten con menor frecuencia, pero no quieren pagar la tarifa plena.

A ambas se suman los días inteligentes, con martes y miércoles con descuento en la boletería de los teatros Cinemark de todo el país.