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Capturan en México a presuntos implicados en esquema de fraude para exámenes de ingreso a la mayor universidad del país

Los solicitantes habrían sido suplantados con todo y que su cámara y micrófono debían estar encendidos en todo momento.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Noticias RCN

AFP

agosto 26 de 2026
11:54 a. m.
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La tasa de aspirantes con un porcentaje superior al 80% en la primera ronda de pruebas de ingreso virtuales encendió las alarmas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las más prestigiosas del país, y desplegó un operativo policial que, de momento, deja a dos personas capturadas.

Las autoridades judiciales de la capital mexicana confirmaron la detención de Edgar «N» y David «N», acusados de orquestar un entramado ilegal o esquema de frauda para suplantar a los postulantes en su prueba de admisión.

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El fraude obligó a la casa de estudios más importante del país a anular las pruebas realizadas entre mayo y junio de 2026 y a miles de estudiantes a repetir la evaluación en un segundo proceso que concluyó a mediados de agosto. Los resultados de este nuevo examen se darán a conocer en los últimos días del mes.

Red de fraude operaba desde un instituto de preparación y en posible complicidad con personal de la UNAM

Según las averiguaciones de la Fiscalía de Ciudad de México, los imputados cobraban dinero a los aspirantes a cambio de responder sus pruebas. Para sostener el engaño, la dupla operaba desde la sede de un instituto privado dedicado a “preparar” a estudiantes para el ingreso universitario, y se investiga si contaron con la complicidad de personal docente de la propia UNAM.

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Las irregularidades quedaron al descubierto tras el procesamiento de los resultados. En un cuestionario de 120 preguntas, el 16,3 % de los postulantes superó el umbral de los 100 aciertos, una cifra desproporcionada si se compara con la media del 3,5 % registrada durante el último quinquenio.

Aunque el protocolo del examen virtual exigía tener la cámara activa y el micrófono encendido durante todo el proceso, las auditorías técnicas identificaron el uso indebido de teléfonos móviles, asistencia externa no autorizada en tiempo real y casos directos de suplantación de identidad.

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