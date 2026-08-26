Capturan en México a presuntos implicados en esquema de fraude para exámenes de ingreso a la mayor universidad del país

La tasa de aspirantes con un porcentaje superior al 80% en la primera ronda de pruebas de ingreso virtuales encendió las alarmas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las más prestigiosas del país, y desplegó un operativo policial que, de momento, deja a dos personas capturadas.

Las autoridades judiciales de la capital mexicana confirmaron la detención de Edgar «N» y David «N», acusados de orquestar un entramado ilegal o esquema de frauda para suplantar a los postulantes en su prueba de admisión.

El fraude obligó a la casa de estudios más importante del país a anular las pruebas realizadas entre mayo y junio de 2026 y a miles de estudiantes a repetir la evaluación en un segundo proceso que concluyó a mediados de agosto. Los resultados de este nuevo examen se darán a conocer en los últimos días del mes.

Red de fraude operaba desde un instituto de preparación y en posible complicidad con personal de la UNAM

Según las averiguaciones de la Fiscalía de Ciudad de México, los imputados cobraban dinero a los aspirantes a cambio de responder sus pruebas. Para sostener el engaño, la dupla operaba desde la sede de un instituto privado dedicado a “preparar” a estudiantes para el ingreso universitario, y se investiga si contaron con la complicidad de personal docente de la propia UNAM.

Las irregularidades quedaron al descubierto tras el procesamiento de los resultados. En un cuestionario de 120 preguntas, el 16,3 % de los postulantes superó el umbral de los 100 aciertos, una cifra desproporcionada si se compara con la media del 3,5 % registrada durante el último quinquenio.

Aunque el protocolo del examen virtual exigía tener la cámara activa y el micrófono encendido durante todo el proceso, las auditorías técnicas identificaron el uso indebido de teléfonos móviles, asistencia externa no autorizada en tiempo real y casos directos de suplantación de identidad.