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Del fútbol colombiano a la Premier League: negocio cerrado por varios millones

Deportivo Cali cerró la millonaria venta de uno de sus jóvenes talentos y recibiría una millonada por sus derechos deportivos.

Transferencia del Deportivo Cali a la Premier League
FOTO: Generada por IA

Ángel Ballén

agosto 26 de 2026
12:35 p. m.
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Hay un nuevo movimiento en el mercado de fichajes del fútbol colombiano tras confirmarse la venta de un joven talento del Deportivo Cali con rumbo directo a la primera división del fútbol inglés, en un negocio de varios millones de euros.

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Se trata del volante Matías Orozco, formado en las divisiones inferiores del equipo 'azucarero' y quien desde hace varios días venía sonando para diferentes clubes de Europa. Según reportó el periodista Pipe Sierra, será nuevo jugador del Brighton, donde previamente actuó el colombo-inglés Steven Alzate.

¿De cuánto fue el negocio por Matías Orozco?

Los reportes de la prensa de Inglaterra apuntan a que Orozco sería transferido por una cifra cercana a los 5 millones de euros. Además, el Deportivo Cali conservará el 15% de los derechos deportivos del volante pensando en una futura venta.

El periodista Alexis Rodríguez reveló que el jugador viajó primero a España para adelantar los trámites de su visa británica y exámenes médicos, para posteriormente viajar a Inglaterra y cerras su vinculación a 'Las Gaviotas'.

¿Quién es Matías Orozco?

Matías Orozco es un volante de 19 años y con un estilo de juego de corte defensivo en la mitad de la cancha. Debutó como profesional con el Deportivo Cali en 2025 de la mano del técnico Alfredo Arias.

Ha tenido gran protagonismo con las categorías inferiores de la Selección Colombia, logrando vestir la camiseta del combinado nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, así como en el Maurice Revello 2026.

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