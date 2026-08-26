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Comida cajún y jazz en vivo se unen para brindar una experiencia única en Bogotá

Con una nueva carta que fusiona sabores del Mississippi con ingredientes colombianos, este espacio promete una experiencia culinaria inolvidable.

Foto: Tremé
Foto: Tremé

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
10:52 a. m.
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En una ciudad que constantemente amplía su oferta gastronómica, pocos lugares se atreven a apostar por un concepto tan específico y lleno de historia. Ese es el caso de Tremé, que desde su apertura tomó el riesgo de traer la tradición criolle-cajún de Nueva Orleans a los paladares colombianos.

Felipe Giraldo, chef ejecutivo y cofundador, habla de esta decisión como un acto de convicción, pues en lugar de ceder a las tendencias pasajeras, el lugar se mantiene fiel a sus raíces geográficas y emocionales. Esta autenticidad es precisamente lo que ha permitido que el público bogotano conecte profundamente con su propuesta sin confundirla con ninguna otra.

Foto: Tremé
Foto: Tremé

Una fusión entre el río Mississippi y Colombia

Con motivo de su quinto aniversario, el restaurante presenta una renovación en su menú que eleva la experiencia de quien lo visita. La nueva propuesta gastronómica mantiene la esencia de la cocina del sur de Estados Unidos, pero introduce una conversación inédita con la despensa local.

Entre los elementos más destacados de su propuesta hay ahumados de larga cocción, el uso de ingredientes colombianos y especias del sur, además de una impresionante propuesta de coctelería de autor.

Foto: Tremé
Foto: Tremé
Foto: Tremé
Foto: Tremé

Más allá de la comida, la gran protagonista de esta temporada es la barra, pues la coctelería deja de ser un simple acompañamiento para convertirse en el centro de la experiencia.

Los amantes de los buenos licores encontrarán una oferta diseñada con el mismo rigor que la cocina, caracterizada por el uso de destilados que dialogan con el sur estadounidense, como bourbons, rones añejos y amargos; la integración de ingredientes locales que aportan un giro único a cada preparación; y tragos con narrativa propia que.

Jazz en vivo en Quinta Camacho

La experiencia en Tremé trasciende el paladar y se instala en los sentidos. El restarurante está ubicado en una hermosa casa del tradicional barrio Quinta Camacho, el espacio es una extensión de la rica cultura afroamericana del emblemático barrio homónimo en Nueva Orleans.

Foto: Tremé
Foto: Tremé

Para complementar las noches bogotanas, el restaurante ofrece música en vivo todos los jueves y viernes. Además, cuentan con un equipo preparado para contar a los comensales la historia detrás de cada plato, y una ambietación que rinde homenaje a la cultura del sur.

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