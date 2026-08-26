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¿De cuánto son las multas por las infracciones que detectan las 18 cámaras que llegarán a Bogotá?

Son cinco las infracciones que detectan estos dispositivos.

Mintransporte anunció devolución de dinero por fotomultas. ¿Quiénes son los beneficiados?
Foto: Ministerio de Transporte

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 26 de 2026
01:01 p. m.
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A pesar de la controversia y opiniones divididas, a Bogotá llegarán dentro de pocas semanas 18 nuevas cámaras de fotomultas.

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Cifras del Distrito muestran que desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2026, hubo un aumento aproximado del 33 % en materia de accidentes de tránsito en comparación con el mismo periodo del año previo.

¿En qué puntos estarán las cámaras?

Los dispositivos quedarán instalados en nueve de las principales vías de la capital: avenida NQS con calle 25A, avenida NQS con calle 9 (sentido norte-sur), avenida NQS con calle 9 (sentido sur-norte), avenida NQS con calle 47A (sentido norte-sur), avenida NQS con calle 47A (sentido sur-norte), avenida Américas con carrera 58 (sentido este-oeste), avenida Américas con carrera 58 (sentido oeste-este), avenida El Dorado con carrera 17 (sentido este-oeste) y avenida El Dorado con carrera 25 (sentido oeste-este).

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Para escoger la ubicación, se tuvieron en cuenta análisis técnicos con la siniestralidad vial, excesos de velocidad y demás factores presentes en los tres corredores: avenida NQS, avenida Américas y avenida El Dorado.

A diferencia de las que ya están, las nuevas cámaras tienen lo último en tecnología: más cobertura, la capacidad de detectar varios eventos, análisis en tiempo real y la integración con el CEM, el Centro Estratégico de Movilidad.

Con respecto a las infracciones y las respectivas multas, las cámaras pueden detectar las siguientes:

¿Qué infracciones identifican?

  1. C14 - Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas: $ 633.232 con descuento del 50 % por pago entre los días 1 y 5 hábiles ($ 316.600) o del 75 % entre los días 6 y 20 hábiles ($ 474.900) con asistencia al curso pedagógico. El vehículo se inmoviliza.
  2. C29 - Conducir un vehículo a una velocidad superior a la máxima permitida: $ 633.200 con descuento del 50 % por pago entre los días 1 y 5 hábiles ($ 316.600) o del 75 % entre los días 6 y 20 hábiles ($ 474.900) con asistencia al curso pedagógico.
  3. C35 - No realizar la revisión técnico-mecánica dentro del plazo establecido: $ 633.232 con descuento del 50 % por pago entre los días 1 y 5 hábiles ($ 316.600) o del 75 % entre los días 6 y 20 hábiles ($ 474.900) con asistencia al curso pedagógico. El vehículo se inmoviliza.
  4. D02 - Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley: $ 1.266.100 con descuento del 50 % por pago entre los días 1 y 5 hábiles ($ 633.050) o del 75 % entre los días 6 y 20 hábiles ($ 949.575) con asistencia al curso pedagógico. El vehículo se inmoviliza.
  5. D04 - No detenerse ante una luz roja de semáforo: $ 1.266.100 con descuento del 50 % por pago entre los días 1 y 5 hábiles ($ 633.050) o del 75 % entre los días 6 y 20 hábiles ($ 949.575) con asistencia al curso pedagógico.
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