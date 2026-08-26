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Reykon reapareció en redes sociales tras ser visto internado en una clínica: ¿qué ocurrió?

El cantante rompió el silencio tras alarmar a sus seguidores al mostrarse hospitalizado.

Foto: IG @reykon
Foto: IG @reykon

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
08:33 a. m.
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Reykon se ha vuelto tema de conversación en redes sociales al anunciar, recientemente, sus dos primeros conciertos multitudinarios en Bogotá tras varios años de ausencia de eventos masivos.

Pese a que el hombre ha sido considerado como uno de los artistas pioneros del género urbano en Colombia al tener colaboraciones de alto impacto con artistas como Daddy Yankee y J Balvin, hace más de doce años, el antioqueño tuvo una notoria ausencia durante la globalización del género.

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Reykon habló sobre sus problemas de salud

Tras el impacto que su reaparición en escenarios masivos ha tenido, el hombre aprovechó para agradecer a Dios y a sus fanáticos por la oportunidad de lograr realizar los que serían sus shows más importantes en toda su carrera musical.

Pero el antioqueño también dio a conocer detalles de las situaciones que lo llevaron a estar ausente varios años, pues informó que presentó problemas de salud que afectaron principalmente su columna vertebral.

Aunque no reveló mayores detalles, en días recientes el intérprete de ‘Señorita’ volvió a sorprender a sus seguidores al mostrarse internado en una clínica.

“No crean que me olvidé de ustedes Colombia, sino que estoy pasando por unos momentos no muy buenos, pero con el favor de Dios me recupero y me voy nuevamente pa donde ustedes necesiten de mi ayuda”, aseguró.

Cabe recalcar que el hombre fue visto ayudando durante el proceso de recolección de ayudas en algunos de los puntos de acopio, establecidos en Bogotá, para enviar suministros a las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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¿Cuál es la enfermedad de Reykon?

Aunque actualmente se desconoce que el artista tenga alguna patología específica, este dejó ver marcas en la zona de su columna vertebral. Ante las dudas, el hombre compartió, en horas recientes, un video en donde explicó detalles del procedimiento médico al que habría sido sometido.

Según su testimonio, tuvo que realizarse una cirugía de columna de la cual salió bien y ya se encuentra estable al poder caminar y moverse.

“No voy a negar que (...) qué susto me dio. Uno dice cirugía de columna y usted sabe lo que se le viene a la mente. La verdad fue algo un poquitico tiqui (...) no estuvo fácil. Todo gracias a mi Dios salió muy bien y aquí nuevamente de pie para contarles lo que pasó y para comernos el mundo entero. Me tenía que operar, pero una de las motivaciones era ponerme a tope para estar melo para todos ustedes”, aseguró.

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