"Incoherente": la hija de Karina García no se quedó callada y criticó fuertemente a Yina Calderón

La amistad entre Yina Calderón y Karina García llegó a su fin después de la última función de cine que se presentó en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Los desacuerdos iniciaron en la nominación con poderes, en donde Yina Calderón dejó a Karina García en riesgo de eliminación y, posteriormente, la enfrentó cara a cara y la acusó de nunca pensar en el grupo.

Sin embargo, la familia de Yina Calderón se acercó a las afueras de La Casa de los Famosos para hacerle saber que se había equivocado con la modelo paisa y, tras escuchar esa versión, la DJ la buscó para pedirle perdón.

No obstante, unos días después, en el cine se mostró que Yina Calderón le había recomendado a Andrés Altafulla apartarse de Karina García y esa acción volvió a revivir el conflicto. De hecho, la DJ le advirtió a la modelo que conoce información de su pasado y la antioqueña la retó a difundirla y le dijo que no le tenía miedo.

En medio de esa realidad, Isabella Vargas, la hija de Karina García, habló de Yina Calderón en la tarde de este 5 de mayo y la criticó fuertemente hasta tildarla de incoherente. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Isabella Vargas, la hija de Karina García, trató a Yina Calderón de incoherente

En un video que la hija de Karina García compartió en una historia de Instagram, acusó a Yina Calderón de querer imitar a toda costa a Melissa Gate.

"Me da mucho cringe, a mí no me gusta hablar mal de la gente ni nada, pero esto me da mucha pena. ¿Por qué Yina se cree Melissa? Lo hace muy evidente y todo el mundo lo nota", inició afirmando Isabella Vargas, la hija de Karina García.

"Y no, amor, no te sale. Además, no se ve bien porque se nota que las estás imitando a ella y que estés haciéndolo con alguien que supuestamente odias u odiabas, es incoherente", complementó.

¿Cuál fue el más reciente conflicto entre Karina García y Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Yina Calderón y Karina García estuvieron presentes en el más reciente 'brunch' que se realizó en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Las preguntas fueron realizadas por Emiro y en una de ellas se hizo referencia a la persona más hipócrita de la competencia y Karina García no dudó en mencionar a Yina Calderón. Asimismo, aseguró que sentía que a la DJ le hacía falta amor.

Por lo tanto, Yina Calderón le respondió que creía que amor le faltaba a ella para involucrarse con un hombre a los tres días de conocerlo. ¿Qué continuará pasando entre estas dos participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025? Descúbralo en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.