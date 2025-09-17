CANAL RCN
Hijo de Martín Elías reveló la alta cantidad de dinero que le da a la iglesia en forma de diezmo

El diezmo de Martín Elías Jr. El artista mencionó el dinero que destina a la iglesia como agradecimiento.

Foto: Martín Elías JR Instagram

septiembre 17 de 2025
05:03 p. m.
Martín Elías Jr., el joven heredero de una de las dinastías más importantes del vallenato, captó la atención del público no solo por su prometedora carrera musical, sino también por una profunda revelación personal sobre el manejo de sus ingresos.

El hijo del recordado Martín Elías confesó que, como muestra de gratitud y fe, entrega una parte de sus ganancias a su iglesia.

Esta práctica, conocida como el diezmo de Martín Elías Jr., es un pilar fundamental en su vida financiera.

El diezmo como agradecimiento para Martín Elías Jr.

En una reciente entrevista, el artista de 17 años abrió su corazón para explicar en qué invierte el dinero que gana con sus presentaciones.

Contrario a lo que muchos podrían esperar de una joven estrella, su prioridad no son únicamente los lujos. Según detalló, el primer rubro al que destina una porción de sus ingresos es la iglesia cristiana a la que asiste desde niño.

"Si tú quieres saber en qué me gasto el dinero, por ejemplo, yo me gano en un mes 20 millones y siempre saco mi diezmo", afirmó el joven cantante.

Martín Elías Jr. explicó que esta entrega es un acto de agradecimiento. "Por todas las bendiciones que Dios me da, toca retribuir. Ahora, cerrando los ojos, los doy", aseguró.

¿Cuánto dinero le da Martín Elías Jr. a la iglesia de diezmo?

Esta disciplina financiera, que mantiene independientemente de la cantidad que reciba, demuestra la solidez de sus valores:

Si tú quieres saber en qué me gasto el dinero, por ejemplo, yo me gano en un mes 20 millones y siempre saco mi diezmo. Le doy 2 millones de pesos a la iglesia cristiana por el diezmo, y lo hago desde que tengo uso de razón.

Además de su contribución a la iglesia, Martín Elías Jr. reveló que la otra parte de sus ganancias la maneja en conjunto con su madre, Caya Varón. "Le digo a mi mamá: ‘Mami, guarda’", relató.

Con el resto, el joven confiesa que se da algunos gustos personales, como joyas, ropa y zapatos.

Su testimonio no solo muestra su disciplina, sino también la madurez con la que aborda su éxito a tan corta edad, un equilibrio entre la gratitud, la responsabilidad y sus gustos.

