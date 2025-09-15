CANAL RCN
Martín Elías Jr. recreó foto junto a su padre con la IA y conmovió a sus seguidores

La foto de Martín Elías Jr. y su padre con IA, se hizo viral y desató nostalgia en sus seguidores.

Martín Elías Jr. recreó foto junto a su padre con la IA
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
07:03 p. m.
La inteligencia artificial (IA) brindó un emotivo momento con el "Gran Martín Elías". Recientemente, Martín Elías Jr. conmovió a sus fanáticos y a los de su padre, al recrear, con ayuda de esta tecnología, una conmovedora imagen en la que aparece junto a su padre y su hermana menor.

Este gesto, cargado de nostalgia y amor filial desató una ola de emotividad en redes sociales, demostrando cómo la tecnología puede servir como puente para recordar a los seres queridos que ya no están.

Martín Elías Jr publicó una emotiva foto junto a su padre con IA

La imagen generada por IA permitió a Martín Elías Jr. cumplir un sueño, aunque sea de forma virtual:

"Llevaba mucho tiempo sin que se me salieran las lágrimas por recordarte papá, pero daría todo porque estuvieras aquí y vieras crecer a tu purri, daría todo por darte el abrazo más sincero. Te amaré por siempre papá Elías", expresó el joven artista, visiblemente conmovido por el resultado final.

Este mensaje, que acompañó la publicación, tocó las fibras más sensibles de sus seguidores, quienes aún lamentan la partida temprana del ídolo vallenato.

El legado de Martín Elías

Hace 8 años, un 14 de abril de 2017, Martín Elías ofreció su último concierto en Coveñas, Sucre.

Aquel Viernes Santo, tras un memorable espectáculo, el artista vallenato sufrió un fatal accidente de tránsito, al parecer, por exceso de velocidad. Su partida dejó un vacío inmenso en el folclor vallenato y en el corazón de su familia, especialmente en el de su hijo, quien entonces tenía solo nueve años.

Martín Elías Jr. ha hablado en varias ocasiones sobre el impacto de la muerte de su padre, describiendo ese día como el peor de su vida.

El fallecimiento de Martín Elías lo obligó a madurar prematuramente, asumiendo el rol de "hombre del hogar". "Tenía 9 años y una inocencia e inmadurez que en un abrir y cerrar de ojos me tocó dejar a un lado y convertirme en un 'hombrecito'", comentó el joven en entrevistas pasadas.

