Impactante ola de seis metros devoró a surfista y sobrevivió: video

Las redes sociales siguen siendo el escenario perfecto para que los ciudadanos compartan videos e imágenes impactantes de sucesos que parecieran irreales. Y recientemente, varios medios de comunicación han compartido un video que deja ver el angustiante momento que vivió un surfista.

El hombre, identificado como Mikey Brennan, según información compartida por el diario El Tiempo, fue devorado por una ola de seis metros y sobrevivió.

Las imágenes divulgadas en redes sociales dejan ver al hombre practicando el deporte náutico en Shipstern Bluff, Tasmania, cuando es sorprendido por una ola inmensa que logró separarlo de su tabla.

RELACIONADO Ascienden a 63 los muertos por el paso del huracán Helene en Estados Unidos

Por varios instantes, Brennan, de 38 años, intentó sobrepasar la ola y se mantuvo en la superficie, pero desafortunadamente terminó realizando un salto peligroso que lo hizo perderse en el mar.

De inmediato, las personas en el lugar alertaron al equipo de rescate y lograron ubicarlo para trasladarlo a un centro asistencial de salud. Según el medio mencionado anteriormente, Mikey presentó heridas de gravedad y una afectación en el cerebro leve.

Testimonio de surfista que sobrevivió a caída por ola de seis metros

Brennan brindó declaraciones al respecto tras su recuperación al medio ‘Mercury’ y aseguró que le sorprendía haber sobrevivido al accidente.

“Me sorprende que todavía esté vivo. Recuerdo la ola, como cuando entré en ella y luego di un gran paso, que se sintió muy grande, como uno de esos momentos monumentales. Simplemente caí muy fuerte. No pude controlarlo para aterrizar bien”, afirmó.

Adicionalmente, dijo que solo tuvo heridas en las costillas y que también sintió un fuerte dolor de cabeza.

“Básicamente, solo me lastimé las costillas. No me rompí nada. Me hicieron una tomografía computarizada y revisaron todo, y luego estuve con el equipo de traumatología y me revisaron todo. Solo tuve un dolor de cabeza terrible y una conmoción cerebral leve, así que tengo mucha suerte”, agregó.