Horóscopo de hoy, 23 de septiembre: predicciones para cada signo

El horóscopo de hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026, presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco. La jornada trae diferentes situaciones que pueden influir en las relaciones personales, los asuntos laborales y las decisiones económicas.

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Para algunos signos será una jornada favorable para establecer contactos, avanzar en proyectos y abrirse a nuevas posibilidades. Otros deberán prestar mayor atención a la forma en que manejan sus emociones, sus responsabilidades o determinadas conversaciones.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Amor: Una conversación puede ayudarle a mejorar la relación con su pareja y dejar atrás una diferencia reciente. Si está soltero, podría conocer a alguien a través de su círculo social. No intente acelerar una conexión que apenas comienza.

Trabajo y dinero: Su capacidad para relacionarse con otras personas puede abrirle una oportunidad laboral o comercial. Un contacto podría resultar especialmente útil para un proyecto. En las finanzas, analice bien cualquier propuesta antes de comprometer dinero.

Salud y bienestar: Procure no acumular demasiadas obligaciones. Un poco de actividad física puede ayudarle a liberar tensión.

Número de la suerte: 7

Color de energía: Rojo

Compatibilidad del día: Libra

Consejo clave: Una buena alianza puede llevarle más lejos que intentar resolverlo todo por cuenta propia.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: Podría sentir mayor necesidad de estabilidad y claridad. Si tiene pareja, hablar sobre lo que ambos esperan ayudará a fortalecer la relación. Los solteros podrían encontrar interés en alguien con quien comparten un espacio de trabajo o estudio.

Trabajo y dinero: El esfuerzo de los últimos días puede empezar a dar resultados. Una oportunidad para mejorar sus ingresos podría surgir de un contacto o proyecto adicional. Revise las condiciones antes de aceptar.

Salud y bienestar: Evite llevar las preocupaciones laborales a su tiempo de descanso. Necesita desconectarse.

Número de la suerte: 4

Color de energía: Verde

Compatibilidad del día: Virgo

Consejo clave: La estabilidad que busca también depende de las decisiones que tome hoy.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: La comunicación será una de sus principales herramientas. Si tiene pareja, una conversación sincera puede resolver una duda que venía creciendo. Los solteros podrían sentirse atraídos por alguien con quien existe una buena conexión intelectual.

Trabajo y dinero: Sus ideas pueden llamar la atención de personas que tienen capacidad para ayudarle a desarrollarlas. Es un buen momento para ampliar contactos y presentar propuestas. En el dinero, evite comprometerse con gastos innecesarios.

Salud y bienestar: Su mente estará bastante activa, por lo que necesitará momentos de tranquilidad para recuperar concentración.

Número de la suerte: 11

Color de energía: Amarillo

Compatibilidad del día: Libra

Consejo clave: Una conversación puede convertirse en el comienzo de una oportunidad importante.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: Una relación puede requerir mayor comprensión de su parte. Si tiene pareja, evite interpretar cada gesto como una señal negativa. Los solteros podrían sentirse atraídos por alguien que inicialmente parecía solamente un amigo.

Trabajo y dinero: Puede tener varias responsabilidades al mismo tiempo. Organice prioridades y evite asumir compromisos que no podrá cumplir. En materia económica, revise sus gastos antes de realizar una compra importante.

Salud y bienestar: Proteger sus momentos de descanso será fundamental. No necesita estar disponible para resolver todos los problemas de los demás.

Número de la suerte: 2

Color de energía: Blanco

Compatibilidad del día: Piscis

Consejo clave: Poner límites también es una forma de cuidar sus relaciones.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Una persona cercana puede demostrarle cuánto valora su compañía. Si tiene pareja, compartir planes y proyectos ayudará a fortalecer el vínculo. Los solteros tendrán mayor facilidad para llamar la atención, especialmente en reuniones o espacios sociales.

Trabajo y dinero: Una oportunidad puede aparecer gracias a sus contactos. No dude en mostrar sus capacidades, pero también escuche las propuestas de otros. En las finanzas, evite gastar para impresionar o mantener una determinada imagen.

Salud y bienestar: Dedicar tiempo a una actividad que disfrute puede mejorar considerablemente su ánimo.

Número de la suerte: 8

Color de energía: Dorado

Compatibilidad del día: Aries

Consejo clave: Aproveche su capacidad para conectar con otros sin perder de vista sus objetivos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: Puede comenzar a mirar sus relaciones desde una perspectiva diferente. Si tiene pareja, evite concentrarse exclusivamente en aquello que considera que debe cambiar. Los solteros podrían sentirse interesados por alguien que aparece en un contexto social.

Trabajo y dinero: Una conversación puede darle información importante sobre una oportunidad profesional. Manténgase atento a nuevos contactos y propuestas. En el aspecto económico, organizar sus objetivos le permitirá tomar mejores decisiones.

Salud y bienestar: No convierta la necesidad de tener todo organizado en una fuente permanente de preocupación.

Número de la suerte: 6

Compatibilidad del día: Tauro

Consejo clave: No todo tiene que estar perfectamente planeado para que pueda avanzar.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: El inicio de una nueva etapa puede llevarle a pensar más en aquello que realmente quiere de una relación. Si tiene pareja, será importante encontrar un equilibrio entre sus necesidades y las de la otra persona. Los solteros podrían comenzar una conversación prometedora.

Trabajo y dinero: El trabajo en equipo y las alianzas tendrán especial importancia. Una propuesta puede avanzar si sabe negociar sin renunciar a sus intereses. En el dinero, revise cuidadosamente cualquier acuerdo.

Salud y bienestar: Evite sobrecargar su agenda. Mantener espacios para usted será importante durante los próximos días.

Número de la suerte: 9

Color de energía: Rosa

Compatibilidad del día: Géminis

Consejo clave: Este puede ser un buen momento para pensar qué quiere construir en los próximos meses.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: Las emociones pueden intensificarse, pero eso no significa que tenga que reaccionar inmediatamente. Si tiene pareja, una conversación profunda puede acercarlos. Los solteros podrían descubrir una atracción que no esperaban.

Trabajo y dinero: Una jornada exigente puede traer también nuevas conexiones. Una persona que conozca hoy podría convertirse en un contacto importante para un proyecto futuro. En las finanzas, no tome decisiones bajo presión.

Salud y bienestar: Procure encontrar un espacio para descansar después de cumplir con sus responsabilidades.

Número de la suerte: 13

Color de energía: Violeta

Compatibilidad del día: Cáncer

Consejo clave: Antes de tomar una decisión definitiva, permita que las emociones se estabilicen.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: La jornada puede favorecer conversaciones espontáneas y nuevos encuentros. Si tiene pareja, hablar sobre proyectos compartidos puede renovar el entusiasmo. Los solteros podrían sentirse atraídos por alguien con una personalidad diferente.

Trabajo y dinero: Una idea puede transformarse en una oportunidad si encuentra a las personas adecuadas para desarrollarla. Amplíe su red de contactos, pero mantenga claridad sobre lo que busca. En el dinero, evite decisiones impulsivas.

Salud y bienestar: Cambiar de ambiente puede ayudarle a recuperar energía y motivación.

Número de la suerte: 5

Color de energía: Naranja

Compatibilidad del día: Acuario

Consejo clave: No subestime el valor de un contacto que parece casual.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: Una situación sentimental puede pedirle que sea más flexible. Si tiene pareja, no intente solucionar cada problema de manera práctica; algunas conversaciones necesitan simplemente ser escuchadas. Los solteros podrían ampliar su círculo social.

Trabajo y dinero: La jornada exige organización. Una tarea importante puede requerir más tiempo del esperado, pero los resultados pueden justificar el esfuerzo. En las finanzas, mantenga una estrategia prudente.

Salud y bienestar: Evite cargar con responsabilidades que pueden ser compartidas.

Número de la suerte: 10

Color de energía: Gris

Compatibilidad del día: Tauro

Consejo clave: No todo depende de usted; aprender a delegar también es avanzar.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Puede sentirse más dispuesto a expresar lo que piensa y necesita. Si tiene pareja, una conversación puede marcar una diferencia positiva. Los solteros podrían conectar con alguien a través de amigos, redes o actividades grupales.

Trabajo y dinero: Sus ideas pueden recibir atención, especialmente si las presenta con claridad. El contacto con otras personas será importante para avanzar. En el dinero, evite asumir riesgos solamente por entusiasmo.

Salud y bienestar: Necesita mantener cierto equilibrio entre actividad y descanso. Una caminata o actividad al aire libre puede ayudarle.

Número de la suerte: 3

Color de energía: Turquesa

Compatibilidad del día: Géminis

Consejo clave: Una nueva perspectiva puede ayudarle a resolver un problema que parecía complicado.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Amor: Podría sentirse más sensible frente a las actitudes de quienes le rodean. Si tiene pareja, no guarde una preocupación esperando que la otra persona la descubra. Los solteros podrían sentirse atraídos por alguien que les transmite confianza.

Trabajo y dinero: Una propuesta puede parecer interesante, pero necesitará revisar sus detalles antes de tomar una decisión. Una conversación profesional podría darle una nueva perspectiva sobre sus objetivos. En las finanzas, sea conservador.

Salud y bienestar: El descanso será importante para mantener el equilibrio emocional. Evite absorber problemas que no le corresponden.

Número de la suerte: 12

Color de energía: Azul claro

Compatibilidad del día: Cáncer

Consejo clave: Escuche sus emociones, pero no permita que ellas decidan por completo.

¿Qué signo tiene mejor suerte este miércoles 23 de septiembre?

Las predicciones de los distintos portales no señalan un único signo como el más favorecido. Tauro, Géminis, Virgo, Escorpio y Acuario aparecen entre los signos destacados por algunas de las interpretaciones publicadas para esta jornada.

¿Qué ocurre con el horóscopo este 23 de septiembre?

Este miércoles comienza una nueva etapa astrológica con el Sol en Libra, mientras la Luna continúa creciendo y pasa de Acuario hacia Piscis durante el día. Las interpretaciones consultadas relacionan la jornada con relaciones, comunicación, nuevas conexiones y objetivos a futuro.

¿En qué fase está la Luna este 23 de septiembre?

La Luna se encuentra en fase creciente, con alrededor de 92,7 % de iluminación en Bogotá. La Luna llena llegará el 26 de septiembre.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.